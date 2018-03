Il co-pilota è ubriaco | 100 passeggeri bloccati a Stoccarda

Stoccarda. Co-pilota ubriaco rimane a terra volo Tap Air : Possibile tragedia scampata per 106 passeggeri rimasti a terra a Stoccarda poco prima del decollo di un volo per Lisbona. E’

Ubriaco alla cloche - arrestato pilota al decollo con 300 passeggeri a bordo : Una scena degna di un film. Era già alla cloche e si accingeva a decollare il pilota di un volo della British Airways diretto da Londra alle Mauritius, quando poliziotti armati hanno fatto irruzione in cabina e l'hanno arrestato. Il primo ufficiale era visibilmente Ubriaco. E pensare che avrebbe dovuto pilotare l'aereo per 11 ore consecutive. Gli allibiti passeggeri che avevano già le cinture allacciate, sulle prime non hanno capito cosa stesse ...

Londra - pilota della British Airways arrestato : stava per decollare ubriaco : Londra, pilota della British Airways arrestato: stava per decollare ubriaco Un pilota fermato poco prima del decollo dalla polizia: era ubriaco. A bordo dell’aereo, diretto alle Mauritius, c’erano 300 persone.Continua a leggere Un pilota fermato poco prima del decollo dalla polizia: era ubriaco. A bordo dell’aereo, diretto alle Mauritius, c’erano 300 persone.Continua a leggere L'articolo Londra, pilota della British ...

pilota arrestato mentre l'aereo sta per partire : era ubriaco : Doveva essere un normale volo da Londra alle isole Mauritius, ma rischiava di trasformarsi in una tragedia, evitata appena in tempo dall'intervento delle forze dell'ordine. Il comandante di un aereo di linea della British Airways è infatti stato arrestato quando era ormai pronto al decollo da Gatwick, perché completamente ubriaco.Gli uomini della polizia hanno irruzione in cabina di Pilotaggio appena prima che l'aereo si alzasse, ...

pilota ubriaco arrestato a Londra nel cockpit di un B777 in partenza con 300 passeggeri : (Teleborsa) - L'aereo, un Boeing 777-200ER della British Airways volo BA2063 delle 20,20, era pronto alla messa in moto e i quasi 300 passeggeri a bordo già con le cinture allacciate, ma l'...

pilota ubriaco arrestato a Londra nel cockpit di un B777 in partenza con 300 passeggeri : L'aereo, un Boeing 777-200ER della British Airways volo BA2063 delle 20,20, era pronto alla messa in moto e i quasi 300 passeggeri a bordo già con le cinture allacciate, ma l'atteggiamento del ...

Polizia arresta pilota aereo prima decollo - era ubriaco : La Polizia britannica ha portato via il pilota di un volo della British Airways, poco prima del decollo dall'aeroporto londinese di Gatwick, perché il personale di bordo temeva fosse ubriaco. Lo ...