Il centrodestra attacca Salvemini | ma critiche anche all' interno

Renzi lascia e lacera il Pd : i big lo attaccano. Di Maio : "Nasce la Terza Repubblica". Salvini : "Io leader del centrodestra" : E' un addio condito da veleno quello di Matteo Renzi alla segreteria dem. Dopo la sonora sconfitta, il segretario ha annunciato che lascerà la guida del Pd, ma lo farà solo dopo...

Ora Libération attacca il centrodestra italiano : I populisti sono alle porte : Lo stivale che diventa un braccio teso. Campeggia oggi sulla prima pagina di Libération. Un attacco (l'ennesimo) all'Italia e, in particolar modo, al centrodestra italiano. Mamma mia! è il titolo. E, poi, il sottotitolo: "I populisti sono alle porte del potere". "È una prima pagina triste - commenta il leader della Lega, Matteo Salvini - non perché quello che scrivono è vero, ma perché sono tristi ...

I vescovi attaccano il centrodestra ma ospitano la sinistra in chiesa : C'è la politica «buona», quella della sinistra, che se le bandiere politiche le porta in chiesa per un comizio e vabbè, che ci fa, anzi è giusto. E c'è invece quella «cattiva», quella del centrodestra, di Salvini che è contro gli immigrati, di Berlusconi che assicura che ne manderà a casa 600mila perché non hanno diritto di restare e sono una «bomba sociale». E questa politica ...

Elezioni - Di Maio : “Mia visita al Colle? Atto di cortesia - certa stampa ha rosicato”. E attacca centrodestra : “Mia visita al Colle? Nessuna gaffe istituzionale. Non è che io sono andato al Quirinale a bussare e non c’era Mattarella. Io ho chiesto un incontro di cortesia con il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti“. Sono le parole del candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Coffee Break, su La7. E spiega: “Il fine dell’incontro era avvisare il Quirinale che questa settimana avrei ...

Amnesty vede l'odio dove non c'è (pur di attaccare il centrodestra) : Amnesty International vede l'odio anche dove non c'è. E entra a gamba tesa in campagna elettorale con un'iniziativa di dubbia metodologia scientifica ma dal forte impatto mediatico: "L'Italia è intrisa di ostilità e razzismo", si legge nel rapporto 2017-2018 pubblicato in Italia da Infinito Edizioni. E chi sarebbero i seminatori di rancore? Ovviamente i politici di centrodestra.Per dire che "la ...

Avaaz - l'Ong legata a Soros - attacca il centrodestra : Non deve vincere : Avaaz, l'Ong statunitense che alcuni usano definire una "creatura" del magnate George Soros, continua a postare sulle imminenti elezioni parlamentari italiane. L'ultimo appunto in ordine di tempo si riferisce all'intera coalizione di centrodestra.Sulla pagina Facebook dell'organizzazione in questione, infatti, è stato pubblicato un video che recita così: "La coalizione Berlusconi Salvini Meloni è ...

Elezioni 2018/ Campagna elettorale : centrodestra 'thriller' - Meloni attacca Salvini e Berlusconi : Elezioni 2018, ultimi giorni di Campagna elettorale: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Verso il 4 marzo: thriller Meloni-Berlusconi-Salvini.

Su Macerata Renzi fa l'istituzionale : attacca Berlusconi e Salvini e punta ai voti dei moderati di centrodestra - di P. Salvatori - : Ma l'aria, almeno in un lunedì all'Eliseo, è di quelle che descrive Vasco nei titoli di coda scelti per l'occasione: "Tutto è possibile, perfino credere che possa esistere un mondo migliore". Stasera ...

Grasso attacca Prodi : "Leu favorisce centrodestra? Fake news" : Ancora scintille tra Pietro Grasso e Romano Prodi . Il presidente del Senato di fatto non ha gradito l'endorsement dell'ex premier per il centrosinistra e per il Pd col dito puntato su Leu. L'ex ...

Grasso attacca Prodi : Leu favorisce centrodestra? Fake news : Ancora scintille tra Pietro Grasso e Romano Prodi. Il presidente del Senato di fatto non ha gradito l'endorsement dell'ex premier per il centrosinistra e per il Pd col dito puntato su Leu. L'ex premier ha infatti sottolineato come Grasso sia un elemento che divide, mentre il Pd uno ceh unisce.Arriva la replica dura del leader di Liberi e Uguali: "Prodi -sottolinea- ha continuato a perseguire quella che è una sua idea: si ...

L'assessore Pd attacca il centrodestra : Io della razza umana - loro non so : "Io appartengo alla razza umana. loro non so". Le parole di Carmela Rozza, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano e candidata con il Pd alle elezioni regionali in Lombardia, hanno scatenato un vero e proprio putiferio. Nel replicare al candidato governatore del centrodestra, Attilio Fontana, che aveva paventato l'estinzione della "razza bianca" a causa dell'immigrazione incontrollata, è subito ...

centrodestra - Berlusconi attacca ancora M5S. Meloni : 'No voltagabbana' : Sabato tutto milanese per il Centrodestra. Silvio Berlusconi in mattinata ha incontrato i dirigenti del Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla al Museo della scienza e della tecnologia. Nel pomeriggio, mentre il segretario del Carrocci o Matteo Salvini vedeva il candidato di Centrodestra al Pirellone Attilio Fontana , la leader di Fratelli d'Italia Giorgia ...

