I giovani Usa in marcia Chiedono un no fermo alla libertà di sparare

Usa - 500mila giovani in marcia contro le armi a Washington : Altri 800 eventi sono in programma in tutto il mondo, da New York a Hollywood e anche in Europa - Negli Stati Uniti è il giorno della marcia contro le armi. La manifestazione è stata voluta dagli studenti sopravvissuti dell'ultima strage in una ...

UOMINI E DONNE/ giovani in pausa fino al momento della scelta? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella sceglierà Lorenzo Riccardi? La scelta della tronista non è scontata: Luigi è ancora in "gara"...(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:08:00 GMT)

Nicholas Ferrante - scusarsi non basta. Noi giovani del Pd dobbiamo incontrarci e ricostruire la sinistra : Voglio fare un appello, penso sia giusto farlo ora che la casa sta crollando. Prima che il crollo ci lasci soli a nuotare fra i calcinacci. Perché non cominciamo a parlare? Dico tra noi, senza intermediari. Senza Renzi, Orfini, Orlando, Cuperlo. Nessuno mi ha fatto personalmente nulla di male, per carità, ma viviamo una crisi della rappresentanza che gela le vene. In politica nessuno è mai veramente morto (basta una ventina di minuti da Fazio ...

Menopausa precoce : dagli USA la cura per ringiovanire le ovaie : La scienza pare in grado di dare alle ovaie una nuova vita, anche quando la Menopausa precoce decide di fermarle in anticipo sui tempi. Indubbiamente siamo di fronte ad una scoperta sensazionale. ...

Vigilante ucciso a bastonate : Cafiero - 'giovani tentano di affermarsi usando violenza' : Il procuratore nazionale Antimafia sottolinea che esorta ad un esame di coscienza per recuperare il rapporto con i giovani e i figli -

Unicusano Ternana - tris di successi per il settore giovanile in Campania : Serie B , mentre la prima squadra sotto la guida di De Canio continua a credere a una salvezza sempre più difficile, il settore giovanile fa felice l'Unicusano Ternana ottenendo tre vittorie su tre ...

Il tempo è stato fatto 'scorrere' all'indietro e, grazie all'uso delle cellule staminali, le ovaie di due donne che soffrivano di menopausa precoce sono state fatte 'ringiovanire'. In questo modo i

"Ero il boss del Brenta - mi pento per tutti i giovani morti a causa mia. Fare il criminale ha devastato la mia vita" : "A tutti i giovanotti che hanno l'acquolina in bocca pensando di Fare i malavitosi, tanti soldi facili, "lo faccio per un paio d'anni, mi arricchisco e poi smetto", dico: sarebbe l'errore che devasterà la vita, trascinando dentro tutti i cari che non hanno alcuna colpa". È l'avviso lanciato da Felice Maniero, ex boss della Brenta, in una intervista alla Stampa."La parola pentito - spiega quindi Maniero -la ritengo inesatta e sono ...

L'ultimo rapporto elaborato da Censis e Confcooperative descrive uno scenario allarmante per i giovani lavoratori italiani: nel 2050, causa ingresso nel mondo del lavoro in ritardo, occupazione di bassa qualità e bassi stipendi, ben 5.7 milioni di attuali giovani si ritroveranno a vivere in povertà, una vera e propria bomba sociale che rischia di mettere a dura prova la tenuta del Paese.

Usa : 75% giovani obesi - un ostacolo a reclutamento esercito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Altro che Facebook - ecco le piattaforme social usate dai giovani : (Photo: ELIJAH NOUVELAGE/AFP/Getty Images) Facebook ha un problema: in quello che rimane tutt’ora il suo mercato più importante, il Nord America, gli utenti attivi quotidianamente sono calati per la prima volta nella storia del social network. Stando a quanto riportato nell’ultima report trimestrale della società, il numero è passato da 185 a 184 milioni. Un calo contenuto, ma che rappresenta comunque un segnale preoccupante per l’azienda ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : clima rovente in casa Italia. Christof Innerhofer accusa : “I giovani sognano in piedi. Manca la squadra” : L’Italia dello sci alpino maschile tornerà a casa senza medaglie dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (salvo miracoli da slalom e gigante). Il settore velocità ha totalmente fatto flop sulle nevi sudcoreane. La squadra ha deluso le aspettative della vigilia e i risultati sono stati ampiamente insoddisfacenti, il clima all’interno del team non è certo dei più sereni e le dichiarazioni rilasciate da Christof Innerhofer alla ...

Germania, minorenni adescate in rete e abusate da un branco di giovani: 3 arresti Almeno sei i casi di abusi registrati in Germania. Arrestati tre giovani tra i 16 e i 23 anni. Le vittime portate in luoghi isolati e violentate.