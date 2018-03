Guerra in Siria su Rai 1 con Fazio e Saviano | Immagini dure | ma abbiamo deciso di

Guerra IN SIRIA/ Ghouta est - cosa nasconde l'imminente attacco Usa anti-Assad : Gli Usa vogliono preservare a tutti i costi l'enclave di Ghouta, indispensabile per il proseguimento del conflitto SIRIAno. Attendono solo il prossimo attacco chimico. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ Così Usa e sauditi vogliono insediare al Qaeda alle porte di Damasco, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Ghouta, l'enclave dove i "ribelli" sparano ai civili che vogliono andarsene, di P. Ricci

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora Guerra Siria : Afrin - protettorato turco di Erdogan contro i curdi (18 marzo) : Ultime notizie di oggi, 18 marzo 2018: Afrin, guerra in Siria. Turchi annunciano la presa dell'enclave con Erdogan: curdi smentiscono e proseguono la battaglia, "ora fase guerriglia". (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Guerra in Siria : bimbo in valigia - drammatico simbolo della fuga dall'inferno Video : Un bimbo innocente dorme in una valigia mentre il padre cerca di portarlo lontano dall'orrore della #Guerra. Ecco l'immagine cruda del dramma che stanno vivendo centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla Ghouta orientale, un sobborgo di Damasco. Martoriata da più di quattro anni di bombardamenti ad opera delle forze legate al regime di Bashar Assad la regione sta vivendo ore drammatiche. La resa dei conti è vicina e il regime appoggiato ...

Guerra in Siria - il bambino nella valigia del padre : l’immagine simbolo dell’esodo di Ghouta : È in corso la fuga dei civili tramite alcuni poco sicuri “corridoi umanitari”. Nelle ultime ore pare siano riuscite a fuggire verso le linee Siriane circa 20.000 persone. L’Osservatorio nazionale per i diritti umani: «Almeno 100 civili morti solo oggi»

Sette anni di Guerra in Siria e una speranza a Roma : Il conflitto Siriano è entrato ieri nel suo ottavo anno. In questo desolante contesto, un gruppo di rifugiati cerca di fare qualcosa per rimboccarsi le maniche e ottenere indipendenza economica, oltre a cercare di mandare dei soldi in Siria; lo fanno cucinando cibi Siriani a Roma. Hummustown aiuta i rifugiati Siriani a Roma a ottenere l’indipendenza economica offrendo loro un lavoro dignitoso: cucinare, confezionare e consegnare cibo ...

Cosa sta succedendo in Siria dopo sette anni di Guerra : ... l'offensiva aerea del regime nella regione della Ghouta , ha ucciso circa 500 civili attirando " come avviene ciclicamente per le grandi tragedie delle della guerra Siriana " l'attenzione del mondo ...

Siria - un libro per capire la Guerra : Da quasi sette anni la Siria è travolta da una guerra che sta causando la peggiore catastrofe umanitaria degli ultimi decenni. Solo nel nord-est del paese sono oltre 1 milione e 500 mila le persone in ...

Gli effetti devastanti di 8 anni di Guerra in Siria sui bambini : le prime vittime sono sempre loro : Oggi per la Siria inizia un nuovo anno di guerra, l'ottavo, fatto di bombardamenti e atrocità, nel quale i bambini sono ancora una volta le vittime principali. Soltanto nei primi due mesi del 2018...

Sette anni di Guerra in Siria - la pace è un miraggio : Altre decine di civili uccisi dai bombardamenti, centinaia di migliaia sotto assedio, ridotti alla fame e privi di cure mediche. Le notizie che anche oggi arrivano dalla Siria sono diventate la ...

Bambini senza tregua : inizia l'ottavo anno di Guerra in Siria : "Ero a casa quando sono stata colpita alla schiena in un bombardamento. Sono stata 10 giorni in ospedale e poi 3 mesi lontana da casa. Avevo paura di tornare ed ero triste di non poter più giocare con i miei fratelli. Mia madre mi ha portato a fare fisioterapia per 6 mesi, 3 volte a settimana. Pian piano mi sto rimettendo. Anche io da grande vorrei fare la fisioterapista. Per aiutare i Bambini come me"Hanaa ha 8 anni, ha perso l'uso delle ...

Guerra in Siria - i tragici numeri di Save the Children : muoiono 37 innocenti al giorno : In Siria negli ultimi sette anni i bambini hanno conosciuto solo l’orrore della Guerra. Costretti a rifugiarsi nei sotterranei per salvarsi dalle bombe, malnutriti a causa dell’assedio e senza la possibilità di ricevere aiuti umanitari e medicine. E’ quanto emerge dall'ultimo rapporto di Save the Children che denuncia le terribili condizioni in cui sono costretti a vivere migliaia di bimbi.Continua a leggere

Cinquecentomila morti in sette anni di Guerra - ma la Siria finisce nel silenziatore della realpolitik : Sami (14 anni), viene dalla città di Dera'a, in Siria meridionale, è attualmente rifugiato in Giordania. Dice: "Sono uscito per giocare con la neve insieme ai miei cugini. Una bomba è esplosa. Ho visto le mani di mio cugino volare di fronte a me. Ho perso entrambe le gambe. Due miei cugini sono morti e un altro ha perso le gambe".Per non dimenticare i 19.811 bambini uccisi nei sette anni di guerra in Siria: 12 marzo 2011-12 ...