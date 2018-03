Guardini re di Malesia | vittoria numero 24

gazzetta

(Di domenica 25 marzo 2018) Tripletta italiana a Kuala Lumpur sul traguardo della tappa finale del Tour of Langkawi. In volata l'ha spuntata il veronese Andrea, Bardiani-Csf, che ha messo in fila Mauro Belletti , ...