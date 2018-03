Grillo | Salvini? Se dice una cosa la mantiene

Governo - Grillo benedice l'alleanza con la Lega : «Salvini è un uomo di parola» : «Il Governo? Sarà il presidente della Repubblica che darà l'incarico». Quasi si sfila Beppe Grillo. Intercettato dai cronisti all'uscita dall'Hotel Forum di...

Beppe Grillo : "Matteo Salvini mantiene la parola data e questa è una cosa rara" : Di Maio parla troppo con Salvini? "Non lo so, però so che Salvini è uno che quando dice una cosa poi la mantiene e questa è una cosa rara". A dirlo è Beppe Grillo alle telecamere dei Tg Rai, lasciando l'hotel Forum a Roma. Questo discorso vale anche per la fiducia a un governo di Salvini? "Questo non lo so", aggiunge il comico genovese.Grillo tesse le lodi di Roberto Fico, eletto presidente della Camera e di Luigi Di ...

Camere - Giulia Grillo : 'Montecitorio va a noi'. Salvini : 'Con Forza Italia piena sintonia' : È la prima volta nella storia della Repubblica - sottolinea il pentastellato - che la Forza politica con la maggioranza relativa di seggi nelle due Camere condivide con i suoi elettori e con tutti i ...

"Colle-Soros-Papa-Grillo insieme Governo per tenere fuori Salvini" 'E' già deciso. Appoggio esterno di FI' : "tenere lontano Salvini dal Governo con un esecutivo tecno-Pd-mattareliano-sorosiano-bergogliano-europeista-antifascista con un Appoggio esterno di Forza Italia insieme ovviamente a quello dei 5 Stelle". E' quanto sta per accadere in Italia, dopo il voto del 4 marzo, secondo Alessandro Meluzzi... Segui su affaritaliani.it

Grillo : 'L'accordo con Salvini? Come una partita a scacchi' : Il ruolo di Grillo, allora, non può più essere quello di quando gridava in faccia a Matteo Renzi, nello streaming del confronto, 'tu non rappresenti nessuno'. Ma sbaglia chi pensa che il fondatore ...

