Grillo e Casaleggio | cena in centro dopo la festa | ' Fico? La guerra è guerra'

Elezioni 2018 - Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio : “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” : “Mi dispiace un po’ che sia andato via. Se restava ancora un po’ lo mandavamo al 10%”. Lo afferma all’Ansa Beppe Grillo uscendo da un ristorante in zona Parioli dove ha cenato con Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e altri esponenti del Movimento 5 stelle L'articolo Elezioni 2018, Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio: “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” proviene da Il ...

Elezioni - sul palco M5S Casaleggio - Grillo e Di Battista : “Votare il Pd è votare Berlusconi”.”Partiti sciolti come diarrea” : Grillo, Fico, Di Battista, Davide Casaleggio. Insieme con Luigi Di Maio, per la chiusura della campagna elettorale del M5S a Roma a Piazza del Popolo, c’erano tutti i big pentastellati. “votare il Pd è come votare Berlusconi”, ha attaccato nel suo “ultimo discorso da deputato, per ora” Alessandro Di Battista, scagliandosi contro il partito di Renzi. Per poi lanciare l’ultimo appello: “Dobbiamo fare un ...

M5s - la chiusura della campagna a Roma. Sul palco Grillo - Casaleggio e Di Maio : L’evento di chiusura della campagna elettorale M5S è partito intorno alle 18.30 nella centralissima piazza del Popolo a Roma. Apre l’evento la sindaca della Capitale Virginia Raggi. Subito dopo, Davide Casaleggio, quindi il candidato premier e capo politico del Movimento Luigi Di Maio, che chiamerà sul palco, a scaldare la piazza, alcuni tra i volti più noti del Movimento, tra questi Alessandro Di Battista e Paola Taverna. La chiusura sarà ...

M5s pronto a dividersi dopo il 4 marzoGrillo-Di Battista vs Di Maio-Casaleggio? : Elezioni 2018: dopo il 4 marzo nascerà un "nuovo" Movimento di Grillo e Di Battista in (apparente) contrasto con quello di Di Maio e Casaleggio jr? L'ipotesi è concreta. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

Il M5S perde pezzi : addio di David Borrelli fedelissimo di Grillo e Casaleggio : Una tormenta politica senza fine si abbatte sui grillini a pochi giorni dal voto. Prima il caso rimborsi ora una

Beppe Grillo - quanti soldi vale lo strappo con Luigi Di Maio e Davide Casaleggio : 'Almeno 500mila euro all'anno' : Dietro la separazione tra Beppe Grillo e la Casaleggio & associati c'è molto più delle divergenze di idee sul Movimento Cinque Stelle e la campagna elettorale tutta in salita di Luigi Di Maio . La ...

Grillo apre un nuovo blog (e divorzia dalla Casaleggio Associati?) Video : Cosa c'è dietro al nuovo blog di Beppe #Grillo? Quando si parla di Beppe Grillo si rischia sempre di prendere lucciole per lanterne. Il comico genovese prestato alla #politica ci ha sempre abituato ai colpi di scena, smarcandosi dalla dimensione prevedibile e cercando sempre di muoversi in un ambito di sorpresa, spesso poco comprensibile nell'immediato. La scelta di aprire un nuovo blog arriva come un fulmine a ciel sereno per gli attivisti che ...

Grillo si smarca - così la Casaleggio Associati perde un brand valutato 500-600 mila euro l'anno : Il 19 novembre 2016 a San Sebastian, in Spagna, Davide Casaleggio senza mai citare Beppe Grillo raccontò come sua l'esperienza del blog del comico genovese 'dove in 5 anni siamo passati da 0 a 8.700.

Vittorio Feltri - la bastonata a Grillo e Casaleggio : 'Perché si sono lasciati'. Beppe umiliato : Grillo-Casaleggio, giù il sipario. È Vittorio Feltri , su Twitter, ha riassumere in poche battute lo psicodramma del Movimento 5 Stelle , che ha vissuto con apparente nonchalance la separazione ...

Renzi : M5S esperimento Casaleggio-Grillo : 21.24 "Oggi Di Maio si è scisso, Grillo ha fatto la scissione con Di Maio".Lo dice il segretario del Pd, Renzi, a Radio 1. E incalza: i Cinque Stelle? "Un esperirimento creato da Casaleggio-Grillo". Berlusconi e Salvini?"Discutono su tutto".Ma "non vivo come nemico il M5S, né Berlusconi", aggiunge. E sulla divisione interna al suo partito: "La chiarezza fatta aiuterà il Pd", e "non la sinistra radicale":"Potremo fare una proposta molto più ...

Grillo divorzia dalla Casaleggio : un nuovo blog per parlare di utopia e futuro : Il blog di Beppe Grillo e quello del Movimento 5 Stelle si separano. Da questa mattina è online la nuova pagina di riferimento del comico genovese, una scelta di indipendenza che segna la fine del sodalizio con la Casaleggio & Associati. Si parlerà di futuro e utopia....

Il nuovo blog di Grillo È addio alla Casaleggio : Sancito l'addio di Beppe Grillo alla Casaleggio associati. Il comico dunque migra su un nuovo blog con una nuova veste grafica che ha abbandonato il giallo e nero per il bianco e il rosso. Un ritorno alle origini per il comico genovese che ha dato spazio a interviste e articoli. "Inizia adesso un'avventura straordinaria di visioni - esordisce il garante del M5S - Io andrò in cerca di folli, di artisti, mi piace avere dei punti ...