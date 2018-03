Grillo | Di Maio? Incarico lo dà il Colle

Grillo come Di Maio : «Salvini? Credibile - quando dice una cosa la mantiene» : «Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti». Su nomi, formule, alleanze: «Sono illazioni. Qui dobbiamo cambiare il Paese, e lo stiamo cambiando»

Roberto Fico è il primo presidente della Camera M5s. Di Maio : “E’ la storia del Movimento”. Grillo : “Habemus Fico” : Il Movimento 5 stelle ha il primo presidente della Camera della sua storia politica. Quando ancora la lettura delle schede è in corso, scatta l’applauso a Montecitorio. Roberto Fico ha ottenuto il numero di voti necessari per l’elezione e diventare la terza carica dello Stato e succedere così a Laura Boldrini. Poco prima Luigi Di Maio su Facebook aveva scritto: “E’ la storia del Movimento”. Il garante del Movimento ...

Grillo contro Di Maio : 'Finiti i vaffa - ma non cominceranno gli inciuci' Video : Le ultime votazioni politiche hanno restituito al Paese la non governabilita', ovvero l'impossibilita' per un partito unico, o di una coalizione, di formare un governo. Il primo partito in Italia è il #movimento 5 stelle che ha raccolto ben il 32% il voti, anche se la coalizione più votata è stata quella del centrodestra con circa il 37%. Questa situazione porta a uno stallo politico per il quale un governo sara' possibile solo grazie ad accordi ...

M5S - DI MAIO ‘REINTEGRA’ EMANUELE DESSÌ TRA SENATORI/ La risposta a Grillo : “la nostra forza è adattarci” : M5d, Di MAIO ai SENATORI M5s "risponde" a Beppe Grillo, "ci adattiamo sempre". EMANUELE DESSÌ reintegrato, forse, per problemi di numeri a Palazzo Madama: scoppia la bufera(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:55:00 GMT)

