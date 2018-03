Grillo come Di Maio | «Salvini? Credibile | quando dice  una cosa la mantiene» Video

Grillo come Di Maio : «Salvini? Credibile - quando dice una cosa la mantiene» : «Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti». Su nomi, formule, alleanze: «Sono illazioni. Qui dobbiamo cambiare il Paese, e lo stiamo cambiando»

I redditi dei parlamentari : Grillo sei volte più ricco di un anno fa. Di Maio come Renzi : Beppe Grillo «sestuplica» il suo reddito e in un solo anno scala la classifica dei leader «paperoni», dichiarando un imponibile di oltre 400 mila euro nel 2017, quasi 350 mila euro in più rispetto all’anno precedente. È quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi del 2017 consultabili nei siti di Camera e Senato e da lunedì prossimo anche in for...

Grillo : “Mollare? Come potrei. Sono sempre con voi - sarò la vostra voce quando non ne avrete più” : Un post sul blog per dire grazie, ma anche per ricordare che lui non va da nessuna parte. “Mollare? Come potrei?!”. Beppe Grillo, mentre iniziano le prime mediazioni in vista dell’elezione delle presidenze delle Camere, ha scelto di scrivere un articolo per ringraziare i suoi sostenitori. “Ogni giorno mi arrivano così tante email che se per ogni messaggio ricevessi un euro, belin, sarei milionario!”. Continua ...

Grillo : 'L'accordo con Salvini? Come una partita a scacchi' : Il ruolo di Grillo, allora, non può più essere quello di quando gridava in faccia a Matteo Renzi, nello streaming del confronto, 'tu non rappresenti nessuno'. Ma sbaglia chi pensa che il fondatore ...

Luigi Di Maio indica Danilo Toninelli e Giulia Grillo come capigruppo di Senato e Camera : Danilo Toninelli e Giulia Grillo sono stati indicati da Luigi Di Maio come capigruppo di Senato e Camera durante la riunione in corso al Parco dei Principi di Roma.Le due assemblee separate dei 222 deputati e 112 Senatori M5s sono iniziate alle 13.30 nell'hotel scelto in questi giorni come comitato elettorale per i 5 stelle. Entrambe le riunioni, secondo quanto viene riferito, saranno introdotte da Di Maio e poi sono previsti gli interventi di ...

Luigi Di Maio - Beppe Grillo chiude la campagna elettorale M5s : 'Altri partiti sciolti come diarrea' : Finale quasi kennedyano: 'La vera filosofia della politica non è fare cose straordinarie, ma impedire che si facciano delle cazzate. La nostra grande vittoria è che li abbiamo costretti ad inseguirci ...

Elezioni - sul palco M5S Casaleggio - Grillo e Di Battista : “Votare il Pd è votare Berlusconi”.”Partiti sciolti come diarrea” : Grillo, Fico, Di Battista, Davide Casaleggio. Insieme con Luigi Di Maio, per la chiusura della campagna elettorale del M5S a Roma a Piazza del Popolo, c’erano tutti i big pentastellati. “votare il Pd è come votare Berlusconi”, ha attaccato nel suo “ultimo discorso da deputato, per ora” Alessandro Di Battista, scagliandosi contro il partito di Renzi. Per poi lanciare l’ultimo appello: “Dobbiamo fare un ...

M5s - l’ex assessore e imprenditore Colomban contro Grillo : “E’ come Raul Castro o Maduro” : Dice che del nuovo movimento di David Borrelli non ne sa niente, ma intanto sul Corriere della sera spara a zero sul Movimento 5 stelle e Beppe Grillo. L’ex assessore alle Partecipate del Comune di Roma e imprenditore Massimo Colomban è dato tra i primi potenziali aderenti della nuova formazione dell’eurodeputato, che nelle scorse ore ha abbandonato i grillini all’improvviso senza dare particolari spiegazioni. Lui per ora ...

Colomban 'Grillo vuole ridurre l Italia come il Venezuela' : ROMA - 'Grillo? vuole ridurre l'Italia come il Venezuela'. Lo spettro di un regime a 5 stelle non è la banale bordata dell'avversario in campagna elettorale, ma il pesantissimo giudizio di un ex ...

Restituzioni M5s - Grillo : “Ci sono rimasto male”. E ai 10 accusati regala un libro : “Come smettere di fare schifo” : “In fondo abbiamo donato 23 invece di 24. Ma dovete capire che queste dieci, dodici persone, chi sono non lo so, hanno una malattia che si chiama Sindrome compulsiva di donazione retroattiva ed io la conosco bene questa sindrome perché colpisce anche molti genovesi.Ci siamo rimasti male, voglio dire, anche io ci sono rimasto male, tanti attivisti ci sono rimasti male, vorrebbero andare sotto casa di questi e far casino, lasciate ...

Renzi : "Flat tax è per milionari come Berlusconi e Grillo" : La flat tax è "irrealizzabile economicamente" , da "Robin Hood all'incontrario, dà ai ricchi e leva ai poveri", è "per i milionari come Berlusconi e Grillo " e "andranno via gli 80 euro". Lo dice il ...

Renzi : flat tax fa risparmiare milionari come Berlusconi e Grillo : La flat tax proposta dal centrodestra 'è irrealizzabile economicamente', è 'una tassa alla Robin Hood al contrario, tolgo ai poveri per dare ai ricchi'. Lo ha detto Matteo Renzi intervistato da Maria ...

Grillo : no alleanze - come offrire carne al panda : Il leader dei cinquestelle chiude ad alleanze da parte del movimento. 'Un panda non mangia carne', ha detto presentando con Di Maio e Casaleggio il simbolo al ministero dell'Interno

Di Maio e Grillo al Viminale - ecco il nuovo simbolo M5S. «Alleanze? Come se panda mangiasse carne cruda» : Alle elezioni con un nuovo simbolo, il terzo della serie. In diretta streaming dal Viminale Luigi Di Maio accompagnato da Beppe Grillo e Davide Casaleggio ha ufficializzato la notizia: «Siamo...