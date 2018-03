Grillo a Salvini | ' Matteo ha rispettato la parola data'

Beppe Grillo a Roma : 'Salvini? Se dice una cosa la mantiene' : 'Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, che è una cosa rara'. Sono le parole di Beppe Grillo ai giornalisti lasciando l'Hotel Forum di Roma.

Governo - sfida Salvini-Di Maio/ Grillo - M5s : “decide Mattarella. Leader Lega mantiene parola ed è cosa rara” : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Le reazioni di Grillo e del Pd all'accordo(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Grillo : Salvini mantiene parola data : 19.02 "Fico è una persona straordinaria, lo sapete. Lo conosciamo tutti". Così Beppe Grillo uscendo dall'hotel Forum di Roma. "Il governo? Sarà il presidente della Repubblica che darà l'incarico". E Di Maio? "Lasciatelo lavorare bene, in pace, tranquillo". I rapporti tra M5S e Lega? "Salvini è uno che quando dice una cosa la mantiene, il che è una cosa rara".

Cosa diceva Grillo di Salvini prima di decidere di fidarsi della Lega : Matteo Salvini oggi è uno che mantiene la parola, ma fino a poco tempo fa era spesso l'obiettivo dell'invettiva di Beppe Grillo. Il Giornale ha stilato un elenco degli attacchi e delle dichiarazioni violente contro i padani, con tanto di hashtag dedicato. Nel 2009 Salvini intona un canto da stadio contro i napoletani. Grillo scrive: "Meridionali si nasce, razzisti si diventa. Salvini con il suo stipendio da ...

