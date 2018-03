Grande Fratello Nip | Barbara D' Urso intende condurre | insieme a Mara Maionchi?

LORENZO CRESPI : “BARBARA - MI VUOI AL Grande FRATELLO?”/ L'attore vuole tornare in tv dopo il “caso” Ballando : LORENZO CRESPI: “BARBARA, mi VUOI al GRANDE FRATELLO?”. L'attore si propone alla D'Urso nel corso di Domenica Live, i social lo attaccano. Le ultime notizie sulla proposta alla conduttrice(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:07:00 GMT)

Grande Fratello - l’ex del tronista Andrea Cerioli nel cast : l’indizio : Grande Fratello 15, in pole position un’ex fiamma del tronista Andrea Cerioli: l’indiscrezione Il Grande Fratello Nip ma non troppo, visto che Gabriele Parpiglia ha annunciato che ci saranno anche volti gettonati del web, sta scaldando i motori ed è pronto a partire (esclusi cambi di palinsesto dell’ultima ora, la data da segnarsi sul calendario […] L'articolo Grande Fratello, l’ex del tronista Andrea Cerioli nel ...

Lorenzo Crespi : “Barbara - mi vuoi al Grande Fratello?”/ L'attore si propone alla D'Urso - i social lo attaccano : Lorenzo Crespi: “Barbara, mi vuoi al Grande Fratello?”. L'attore si propone alla D'Urso nel corso di Domenica Live, i social lo attaccano. Le ultime notizie sulla proposta alla conduttrice(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 18:33:00 GMT)

Grande Fratello - Francesca Rocco a Verissimo : "In crisi con Giovanni. Stanca di questo momento della mia vita" : Francesca Rocco, nota anche con il soprannome Chicca ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello, è stata intervistata da Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo andata in onda ieri, sabato 24 marzo 2018, su Canale 5.Francesca Rocco, durante la sua esperienza nella Casa, ha conosciuto il suo compagno Giovanni Masiero da cui ha avuto la figlia Ginevra. Francesca ha ammesso che, con Giovanni, è in corso un periodo di crisi. Con ...

Grande Fratello Nip : ecco alcune informazioni sulla conduzione Video : Grande attesa per la prossima edizione del reality show televisivo più to della televisione italiana. Stiamo parlando del Grande Fratello Nip [Video] che tra qualche mese arrivera' sui nostri teleschermi per provare a battere altri record di ascolto. Alla conduzione è stata confermata una delle presentatrici più amate dagli italiani, ovvero #Barbara D'Urso che ritorna in prima serata dopo più di dieci anni dall'ultima conduzione del Gf. La ...

Grande Fratello Nip : ecco alcune informazioni sulla conduzione : Grande attesa per la prossima edizione del reality show televisivo più seguito della televisione italiana. Stiamo parlando del Grande Fratello Nip che tra qualche mese arriverà sui nostri teleschermi per provare a battere altri record di ascolto. Alla conduzione è stata confermata una delle presentatrici più amate dagli italiani, ovvero Barbara D'Urso che ritorna in prima serata dopo più di dieci anni dall'ultima conduzione del Gf. La stessa ...

“Sì - siamo in crisi” - lacrime in diretta a Verissimo per la amatissima ex concorrente del Grande Fratello. Lei si è lasciata andare e ha spiegato tutta la situazione. Solidarietà da parte dei tanti fan : In ogni coppia i periodi di alti e bassi vanno e vengono, e nessuno può essere mai esente dalla burrasca. Da questi momenti, però, i veri amori ne escono fortificati, quelli più deboli, invece, distrutti. A vivere un vero e proprio periodo difficile ora ci sono Chicca e Giovanni del Grande Fratello: i due sono in crisi. A rivelarlo è stata Francesca Rocco a Verissimo, dove non è riuscita a trattenere le lacrime. Afflitta e turbata, l’ex ...

Grande Fratello - Chicca e Giovanni a Verissimo : ‘Siamo in crisi’ : Sono una delle coppie figlie del Grande Fratello. Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono conosciuti nella casa durante la 13esima edizione e da allora non si sono mai lasciati. Il matrimonio nell’aprile 2016 e poi una figlia, Gineva, la loro primogenita nata il 24 maggio del 2017. Vicini nella gioia come nel dolore come durante il lutto che ha colpito Giovanni a ottobre. Ma adesso lei, Chicca, si trova di fronte a Silvia Toffanin nella ...

Grande Fratello - Maurizio Costanzo : 'Barbara Palombelli ha detto no ed è stata chiamata Barbara D'Urso' : ' Barbara Palombelli ha notoriamente molto successo su Canale5 e su Rete4 con Forum . Ogni tanto il suo nome viene indicato per la conduzione di altri programmi, ma poi decade', scrive Maurizio ...

Cristiano Malgioglio non sarà opinionista del Grande Fratello 2018 : Grande Fratello: Cristiano Malgioglio non ci sarà Tra qualche settimana Grande Fratello aprirà i battenti per la quindicesima edizione della versione tradizionale, quella Nip. A condurlo sarà la regina degli ascolti del pomeriggio di Canale 5 Barbara D’Urso ma Cristiano Malgioglio non prenderà parte al reality come opinionista. Nella giornata di ieri era circolata l’indiscrezione che voleva una tra la star indiscussa della seconda edizione del ...

Grande Fratello opinionisti : Malgioglio smentisce la sua partecipazione : Chi saranno gli opinionisti del Grande Fratello? Cristiano Malgioglio non ci sarà Malgioglio non sarà opinionista del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Dopo che il nome del paroliere è cominciato a circolare su giornali e web, Cristiano ha smentito il gossip su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip – che già in passato ha […] L'articolo Grande Fratello opinionisti: Malgioglio smentisce la sua partecipazione ...

Anticipazioni Grande Fratello con la D'Urso : Alex Mucci concorrente? - : È stato il giornalista Gabriele Parpiglia a fornire delle indiscrezioni sui prossimi concorrenti, asserendo che sono stati valutati ex gieffini e ragazzi del mondo del web con un seguito non ...

Anticipazioni Grande Fratello con la D’Urso : Alex Mucci concorrente? : Alex Mucci concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso? Lunedì 23 aprile in prima serata su Canale 5 Barbara D’Urso condurrà la quindicesima edizione del Grande Fratello. Sono poche le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni riguardo il cast. Il primo nome che sta circolando sul web è quello di Alex Mucci, una fashion blogger super tatuata che conta 500mila followers sul suo profilo Instagram. L’indiscrezione è ...

Grande Fratello NIP 2018 concorrenti e cast completo edizione non famosi : Tra i concorrenti del Grande Fratello NIP 2018 ci saranno persone semi-conosciute, e ci verrebbe da dire che non è affatto una novità, semplicemente la produzione ha deciso di ammetterlo, in questa edizione. Già altre volte hanno partecipato al reality show personaggi con esperienze televisive e simili alle spalle, il che aveva suscitato il disappunto del pubblico. Naturalmente non ci riferiamo a tutti i concorrenti del GF delle passate ...