GR | aereo cade ad Arosa | bilancio sale a due morti

Hostess cade da aereo parcheggiato e muore : Mercoledì scorso una Hostess è caduta dall’uscita di emergenza di un aereo Emirates Airlines all’aeroporto di Entebbe. L’assistente di volo è caduta dal velivolo EK 730 che era stato parcheggiato dopo aver fatto uscire i passeggeri ed era in attesa di imbarcare quelli in partenza per Dubai. “Abbiamo accolto la donna, ma era già morta a causa delle ferite riportate nella caduta. Abbiamo confermato la sua morte ed è stata ...

Usa.Cade aereo Marina - si cercano piloti : 00.30 Un caccia della Marina è caduto al largo di Key West, in Florida. I due membri dell'equipaggio si sono catapultati fuori, ma la loro sorte è incerta mentre proseguono le ricerche. Lo rende noto il comandante della Marina degli Stati Uniti, Mike Kafka.

Iran - cade aereo privato turco : 11 morti : 22.57 Otto ragazze che tornavano da una festa di addio al nubilato a Dubai e tre membri dell'equipaggio sono morti in un incidente aereo. A precipitare un jet privato turco schiantatosi in una zona impervia dell'Iran occidentale. L'aereo apparteneva alla turca Basaran Holding:la figlia del proprietario era a bordo assieme a sette amiche. Il velivolo era decollato da Sharjah negli Emirati Arabi alla volta di Istanbul. L'aereo ha perso il ...

Siria - cade aereo militare russo.Vittime : 15.20 Un aereo militare russo si è schiantato in fase di atterraggio presso la base Siriana di Khmeimim. La Difesa parla di "guasto tecnico". A bordo c'erano 32 persone, 26 passeggeri e 6 membri di equipaggio, tutti morti.

Cade aereo in Iran - nessun sopravvissuto : Periodo decisamente brutto per l'aviazione civile. Dopo il disastro aereo avvenuto soltanto qualche giorno fa in Russia, l'11 febbraio, anche in Iran un aereo si è schiantato. L'impatto si è verificato contro il monte Dena domenica 18 febbraio, senza che nessuno dei passeggeri e del personale di bordo sia riuscito a salvarsi. Il comunicato è stato diramato da Abed Zadeh, capo dell'organizzazione dell'aviazione civile Iraniana, durante una ...

Iran - cade aereo di linea della Aseman Airlines : morti i 66 passeggeri a bordo - Video : lla compagnia Aseman Airlines è precipitato nei pressi di Samirom, nella provincia di Isfahan. Era partito da Teheran ed era diretto a Yasuy

Russia - aereo di linea cade cinque minuti dopo il decollo : nessun superstite Video : Non si è salvato nessuno. Non c'è alcun sopravvissuto alla sciagura aerea [Video] accaduta ieri in Russia. L'#aereo di linea, un Antonov An-148 della compagnia Saratov Airlines che trasportava 71 persone, era decollato dall'aeroporto Domodedovo di #Mosca ed era diretto verso la citta' di Orsk negli Urali. Una tratta nazionale coperta più volte al giorno in un paio d'ore. E invece ieri, dopo cinque minuti dal decollo, il terribile schianto. A ...

aereo di linea cade a 80 km da Mosca : 71 morti : Era diretto a Orsk, una città al confine tra Russia e Kazakistan, l'Aereo di linea Antonov an-148 della compagnia Saratov Airlines. Partito dall'aeroporto Domodedovo di Mosca, a bordo viaggiavano 71 persone, 65 passeggeri e 6 componenti dell'equipaggio Segui su affaritaliani.it

Tifosi del Nacional vergognosi - imitano un aereo che cade : Chapecoense furiosa - ecco la richiesta : La stupidità di alcuni pseudo Tifosi potrebbe costare molto cara al Nacional Montevideo. Alcuni sostenitori della squadra uruguaiana, durante la partita contro la Chapecoense, hanno imitato con gesti e versi la caduta di un aereo per ricordare agli avversari la tragedia del 26 novembre 2016 quando in un incidente aereo morirono 71 persone: fra loro quasi tutti i giocatori della squadra (solo tre i superstiti), l’intero staff tecnico e la ...

Cade aereo da turismo : 2 morti : E' di due morti il tragico bilancio di un incidente avvenuto in una zona impervia di via Novare in località Arbizzano a Negrar , Vr, dove è caduto un aereo da turismo. I vigili del fuoco sono ...