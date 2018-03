Gp Australia | vince Vettel su Ferrari Terzo posto per Raikkonen

F1 - Pagelle GP Australia 2018 : Sebastian Vettel - Templare vincente. Hamilton battuto - Raikkonen di ghiaccio. Verstappen - che errore! : Oggi si è disputato il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti che hanno gareggiato a Melbourne. Sebastian Vettel: 10. Trionfale. Un vero Templare, un guerriero indomabile che ancora una volta ha piazzato la stoccata vincente supportato da un grande team che lo ha fermato nel momento migliore. La strategia del Cavallino Rampante è stata perfetta, lui ha eseguito nel migliore ...

Trionfo del tedesco Sebastian Vettel, su Ferrari, nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen.Per Vettel si tratta della seconda vittoria consecutiva sul circuito di Melbourne, dove si era imposto nel 2017 sempre davanti ad Hamilton.

F1 - GP d'Australia - Vince la Ferrari : Vettel batte Hamilton : Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio dAustralia, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2018. Il tedesco della Ferrari, partito dalla terza posizione, è riuscito a tagliare il traguardo prima del poleman Lewis Hamilton e dellaltra SF71H di Kimi Raikkonen.Ferrari, strategia perfetta. Sebastian Vettel ha vinto giocando bene tutte le sue carte. Allungare lo stint nei confronti di Hamilton e Raikkonen è stata la scelta giusta, alla luce ...

F1 - GP Australia 2018 - risultati gara : Safety Car Virtuale - vittoria reale… Vettel soprende Hamilton e vince a Melbourne! : F1, GP Australia 2018, risultati gara: L’attesa è finita! Si spengono i semafori e prende il via il campionato mondiale di Formula 1 2018… Hamilton è il super favorito per la vittoria ma le Ferrari hanno il passo per competere. Anche le Red Bull sembrano poter essere della partita, sebbene Ricciardo parta dietro. F1,GP Australia 2018. Il via del GP Australia 2018 (Foto: twitter.com/f1) F1, GP Australia 2018, risultati gara: Semaforo ...

