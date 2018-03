Gp Australia | vince Vettel su Ferrari | 3 o Raikkonen

Gp Australia : Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince - Raikkonen terzo : Gp Australia: Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince, Raikkonen terzo Il ferrarista approfitta della virtual safety car per beffare Hamilton. Anche Raikkonen sul podio Continua a leggere

Gp d’Australia : Vettel vince d’astuzia - sorpassa Hamilton dai box : Straordinaria prova della Ferrari, che con una strategia agevolata dalla virtual safety car riesce ad imporsi nella prima gara della stagione

Diretta Formula 1 Gp Australia 2018/ Gara live : Vettel vince! Hamilton fatica - Raikkonen sul podio : Diretta Formula 1 F1 Gara Gp Australia 2018 Melbourne live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio. La Ferrari sfida le Mercedes (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:38:00 GMT)

F1 Australia - Raikkonen : «Esserci sempre per vincere il campionato» : MELBOURNE - Alla vigilia della gara ha parlato anche l'altro ferrarista, il finlandese Kimi Raikkonen, anche se non era presente in conferenza stampa: ' Siamo contenti di come siano andati i test ...

F1 Australia : Ferrari - Vettel : «Vincere con questo team è l'obiettivo» : MELBOURNE - Da domani sulla pista di Melbourne si inizierà a fare sul serio con le prime libere per il primo gran premio stagionale, quello d'Australia. Nella conferenza stampa pre gara il Ferrarista ...

F1 - GP Australia 2018 – Sebastian Vettel : “L’obiettivo è vincere con la Ferrari” : La tradizionale conferenza stampa ha aperto il GP d’Australia, prima prova del Mondiale di Formula 1. Presenti il campione del mondo Lewis Hamilton, il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel e l’Australiano, driver della Red Bull, Daniel Ricciardo. Focalizzandoci sul teutonico della Rossa, il 4 volte iridato ha subito chiarito il suo pensiero sul duello Mercedes-Ferrari, tanto atteso quest’anno: “Giusto considerare la Mercedes ...

Superbike - Melandri vince in Australia anche gara 2 : Dopo essersi aggiudicato ieri la gara di apertura del campionato mondiale Superbike, Marco Melandri ha concesso il bis sul circuito di Phillip Island, sede del Gp d'Australia. Una vittoria ...

Superbike Australia - un grande Melandri vince gara 1 : Solo quinto il campione del mondo in carica Jonathan Rea a 13'89'' dal primo classificato. Il pilota italiano Ducati si è imposto alla grande, partendo dalla terza posizione in griglia, dietro a ...

SBK Australia - Marco Melandri vince gara 1 : Il tre volte campione del mondo ha chiuso in quinta posizione, attardato da evidenti problemi tecnici, alle spalle di un positivissimo Xavi Fores, in sella alla Ducati satellite del team Barni. ...

Pugilato - Giovanni De Carolis a SN alla vigilia del match con Akkaway : 'In Australia per vincere il titolo' : ' Infine, i dovuti ringraziamenti a chi si è spostato dall'altra parte del mondo per aiutarlo in questa nuova impresa che lo attende. 'Ringrazio la mia squadra perché le trasferte sono molto ...

Ciclismo - Herald Sun Tour : Lasse Norman vince la prima tappa della corsa Australiana : Ordine di Arrivo prima tappa Herald Sun Tour 1 Lasse Norman HANSEN , Aqua Blue Sport, 3h36'57' 2 Steele VON HOFF , Bennelong SwissWellness, +0 ; 3 Cameron MEYER , Mitchelton-Scott, +0 ; 4 Koen DE ...

Rugby a 7 - World Series 2018 : a Sydney tra gli uomini vince l’Australia; il Sudafrica balza in vetta alla classifica : Conclusa a Sydney la terza tappa delle World Series di Rugby a 7 maschile: in finale l’Australia si impone sul Sudafrica per 29-0. Al terzo posto l’Argentina, che batte gli USA per 31-10. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classifica al quinto posto la Nuova Zelanda, che batte per 31-7 le Fiji. Il settimo posto va a pari merito ad Inghilterra e Kenya. Le squadre eliminate nella prima fase a gironi invece si sono contese ...

Australian Open 2018 - Roger Federer : “Vincere così è incredibile. Vi amo tutti. Ringrazio Marin Cilic” : Roger Federer ha vinto gli Australian Open 2018 sconfiggendo Marin Cilic in Finale. Il Maestro si è imposto sul cemento di Melbourne per la sesta volta in carriera e ha pianto durante la cerimonia di premiazione. Queste le sue dichiarazioni. Vi amo tutti. Sono felicissimo. E’ più semplice quando si gioca al pomeriggio mentre quando sei di sera tutto si complica. Sono contento che sia finita, certo vincere così è incredibile. Voglio ringraziare ...