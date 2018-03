Gp Australia | sul web tutti contro il sorrisino di Hamilton

Ferrari - chi ben comincia… In Australia due rosse sul podio : Se il buongiorno si vede dal mattino, il Campionato di Formula 1 2018 potrebbe sorridere all’Italia. Infatti, la Ferrari ha messo ben due piloti a podio nel primo gran premio della stagione, quello di Melbourne. Sebastian Vettel ha trionfato beffando il favorito Lewis Hamilton, mentre Kimi Raikkonen l’ha tallonato fino agli ultimi metri, finendo la corsa in terza posizione. La vittoria del tedesco è in gran parte attribuibile a un ...

GP Australia - la Ferrari di Vettel domina a Melbourne - sul podio anche Raikkonen dietro Hamilton : Come lo scorso anno il Mondiale inzia sotto il segno del Rosso, è la Ferrari di Sebastian Vettel a dominare per la seconda volta di fila il Gran Premio d'Australia a Melbourne. Il trionfo...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...

F1 - GP Australia 2018 - risultati gara : Safety Car Virtuale - vittoria reale… Vettel soprende Hamilton e trionfa a Melbourne! : F1, GP Australia 2018, risultati gara: L’attesa è finita! Si spengono i semafori e prende il via il campionato mondiale di Formula 1 2018… Hamilton è il super favorito per la vittoria ma le Ferrari hanno il passo per competere. Anche le Red Bull sembrano poter essere della partita, sebbene Ricciardo parta dietro. F1,GP Australia 2018. Il via del GP Australia 2018 (Foto: twitter.com/f1) F1, GP Australia 2018, risultati gara: ...

F1 - risultato e classifica GP Australia 2018 : G-LORIA FERRARI! Sebastian Vettel superlativo - battuto Hamilton! Sul podio anche Raikkonen! : G-LORIA FERRARI! Straordinaria vittoria di Sebastian Vettel e della Ferrari nel primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1. Sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il tedesco bissa il successo dell’anno scorso al termine di una gara in cui la strategia ha fatto la differenza nei confronti di Lewis Hamilton (Mercedes), giunto secondo. A coronare il trionfo del Cavallino Rampante, il terzo posto di Kimi Raikkonen a ...

F1 - GP Australia 2018 - risultati gara : Safety Car Virtuale - vittoria reale… Vettel soprende Hamilton e vince a Melbourne! : F1, GP Australia 2018, risultati gara: L’attesa è finita! Si spengono i semafori e prende il via il campionato mondiale di Formula 1 2018… Hamilton è il super favorito per la vittoria ma le Ferrari hanno il passo per competere. Anche le Red Bull sembrano poter essere della partita, sebbene Ricciardo parta dietro. F1,GP Australia 2018. Il via del GP Australia 2018 (Foto: twitter.com/f1) F1, GP Australia 2018, risultati gara: Semaforo ...

F1 - ordine d’arrivo - risultato e classifica GP Australia 2018 : APOTEOSI FERRARI! Trionfa Sebastian Vettel - 3° Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il tedesco ha Trionfato sfruttando al meglio la strategia studiata a tavolino da una grandiosa Ferrari che è così riuscita a battere Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Kimi Raikkonen: due Rosse sul podio al termine di una gara fantastica. Quarto Dani Ricciardo, quinto Fernando Alonso, solo sesto Max ...

Diretta Formula 1 Gp Australia 2018/ Gara live : Vettel vince! Hamilton fatica - Raikkonen sul podio : Diretta Formula 1 F1 Gara Gp Australia 2018 Melbourne live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio. La Ferrari sfida le Mercedes (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:38:00 GMT)

Gp Australia - Vettel : 'Contento per il risultato di squadra' : Roma, 24 mar. , askanews, 'Se hanno 'acceso' tanto il motore oggi, speriamo che lo spengano un po' domani'. Parola di Sebastian Vettel dopo le qualifiche che lo vedranno partire domani in terza ...

F1 - Hamilton stellare in Australia conquista la pole ma le Ferrari gli stanno col fiato sul collo : Si entra finalmente nel vivo: motori accesi a Melbourne per le qualifiche del Gp d’Australia. Dopo circa un’ora dall’ultima sessione di prove libere i piloti sono tornati in pista all’Albert Park Circuit a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Il primo poleman della stagione è un eccellente Lewis Hamilton, che è riuscito a chiudere davanti a tutti dopo una qualifica ricca di colpi di scena. A caratterizzare il Q3 è stato ...

F1 - risultato e classifica qualifiche GP Australia 2018 : pole irreale per Lewis Hamilton - ma la Ferrari c’è! Raikkonen in prima fila - 3° Vettel! : Cambia la stagione, non cambia il copione. Sarà Lewis Hamilton a partire davanti a tutti nel GP d’Australia di domani. Il britannico ha confermato le impressioni di inizio weekend, portando a casa la pole position numero 73 della carriera con un tempo spaventoso, 1’21″164, nuovo record della pista. pole ottenuta con il solito schema: inizia la fase decisiva della qualifica, la Mercedes alza i giri del motore con il famoso ...

F1 - griglia di partenza GP Australia 2018 : il risultato e la classifica delle qualifiche. Giro folle di Lewis Hamilton - Raikkonen in prima fila! 3° Sebastian Vettel : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha piazzato un Giro fenomenale a Melbourne e precede le due Ferrari: in prima fila scatterà Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel è terzo ad appena dieci millesimi dal compagno di squadra. Valtteri Bottas è andato a muro nei primi minuti del Q3 e dunque scatterà in decima posizione. In seconda fila anche Max ...

F1 - GP Australia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel davanti a tutti! Colpo finale della Ferrari dopo un turno sul bagnato : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere 3 Sebastian Vettel davanti a tutti al termine delle prove libere 3 del GP di Australia, prima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha stampato il miglior tempo (1:26.067) al termine di un turno caratterizzato dall’asfalto bagnato. Soltanto negli ultimi cinque minuti è tornato a fare capolino il sole e la pista si è totalmente asciugata ...

F1 - GP Australia 2018 : Daniel Ricciardo penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza : Non è stato il venerdì di Daniel Ricciardo. L’Australiano ha chiuso la seconda sessione di prove libere ben distante dai migliori, in settima posizione, a causa di una bandiera rossa esposta per la presenza di un cavo metallico del sistema di cronometraggio sul rettilineo di partenza proprio mentre stava provando il giro da qualifica. A fine giornata di Melbourne, però, è arrivata un’altra brutta notizia per il pilota della Red Bull, ...