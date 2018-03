Gp Australia | Hamilton | ' Bravi Seb e Ferrari | ma Mercedes c' è'

Gp Australia : Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince - Raikkonen terzo : Gp Australia: Vettel beffa Hamilton grazie alla safety car e vince, Raikkonen terzo Il ferrarista approfitta della virtual safety car per beffare Hamilton. Anche Raikkonen sul podio. Marchionne felice: “Non poteva esserci un inizio migliore, ma ora niente proclami. Dobbiamo continuare a lavorare”. Continua a leggere

Gp Australia - sul web tutti contro il sorrisino di Hamilton : Lewis Hamilton sa come essere social. E probabilmente sa pure che una provocazione come quella lanciata a Vettel dopo le qualifich possa avere gravi effetti collaterali... Perché se ti rivolgi al tuo ...

Vettel beffa Hamilton e trionfa al Gp d'Australia : Sebastian Vettel trionfa nel Gp d'Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Formula 1. Secondo sul traguardo il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, partito dalla pole position con la Mercedes. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen. Per Vettel si tratta del centesimo podio in carriera e della ...

F1 - Pagelle GP Australia 2018 : Sebastian Vettel - Templare vincente. Hamilton battuto - Raikkonen di ghiaccio. Verstappen - che errore! : Oggi si è disputato il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale di Formula Uno. Di seguito le Pagelle dei migliori piloti che hanno gareggiato a Melbourne. Sebastian Vettel: 10. Trionfale. Un vero Templare, un guerriero indomabile che ancora una volta ha piazzato la stoccata vincente supportato da un grande team che lo ha fermato nel momento migliore. La strategia del Cavallino Rampante è stata perfetta, lui ha eseguito nel migliore ...

GP Australia - Hamilton : "Bravi Vettel e Ferrari. Ma la Mercedes c'è" : Epa sorpassi - "Qui è difficile superare, anche in regime di drs - ha spiegato il campione del mondo - alla fine ho cercato di preservare la macchina e il motore. È stato comunque un incredibile ...

Gp d’Australia : Vettel vince d’astuzia - sorpassa Hamilton dai box e poi tiene | Marchionne : «Che emozione» : Straordinaria prova della Ferrari, che con una strategia agevolata dalla virtual safety car riesce ad imporsi nella prima gara della stagione. Raikkonen è terzo

F1 Australia - Hamilton : «Ho rallentato per salvaguardare il motore» : MELBOURNE - Delusione per Lewis Hamilton che si deve accontentare della seconda posizione dopo essere stato in testa nei primi 25 giri. ' E' stato un weekend incredibile spiega dopo la gara - afferma ...

F1 - GP Australia 2018 : il colpo di genio della Ferrari. Vettel sorpassa Hamilton con strategia e virtual safety-car : La Formula Uno è a tutti gli effetti uno sport di squadra, si vince soltanto se il pilota e il team riescono a lavorare insieme ai massimi livelli, in perfetta sinergia. Oggi è funzionato tutto in casa Ferrari ed è stata la strategia adottata dal muretto a fare la differenza: il Cavallino Rampante ha conquistato il GP di Australia con Sebastian Vettel grazie al perfetto piano studiato dagli ingegneri e dai meccanici che hanno colto ...

F1 - Australia : Vettel trionfa nel primo Gp. Poi Hamilton terzo Raikkonen : Alle sue spalle il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton partito dalla pole position con la Mercedes, precedento l'altra Rossa condotta da Kimi Raikkonen, scattato al suo fianco sempre in ...

F1 GP Australia 2018 - Lewis Hamilton : “Complimenti a Vettel - noi dobbiamo tornare al tavolo. Pronto per altre battaglie con Ferrari” : Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il Campione del Mondo è stato sconfitto da Sebastian Vettel, abile a sfruttare al meglio la strategia della Ferrari. Queste le dichiarazioni che il britannico della Mercedes ha rilasciato sul podio: “E’ stato un weekend incredibile. Devo fare i complimenti a Sebastian Vettel e alla Ferrari che oggi hanno fatto il lavoro ...

GP Australia - la Ferrari di Vettel domina a Melbourne - sul podio anche Raikkonen dietro Hamilton : Come lo scorso anno il Mondiale inzia sotto il segno del Rosso, è la Ferrari di Sebastian Vettel a dominare per la seconda volta di fila il Gran Premio d'Australia a Melbourne. Il trionfo...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...