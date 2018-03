Governo | sfida Salvini-Di Maio Grillo | M5s | “decide Mattarella Leader Lega mantiene

Di Maio - "Salvini mantiene parola"/ Sfida M5s-Lega per Governo : "dialogo con tutti". Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio , 'Matteo Salvini mantiene parola data': ora Sfida M5s-Lega per Governo , 'parliamo con tutti, sarò premier'. Consultazioni post- Pasqua .

Di Maio - “Salvini mantiene parola”/ Sfida M5s-Lega per Governo : “dialogo con tutti”. Consultazioni dopo Pasqua : Luigi Di Maio , "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora Sfida M5s-Lega per il Governo , "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Veto su Berlusconi, tutti gli scenari(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:13:00 GMT)

Luigi Di Maio - dopo Fico cominciano i guai. Governo - la sfida con Salvini : gira un'ipotesi con il 'terzo uomo' : Oggi è un giorno storico per il Movimento 5 Stelle , che elegge il suo primo presidente della Camera. Mentre Roberto Fico festeggia tra baci, abbracci e pacche sulle spalle, c'è da scommettere che ...

Camere e Governo : sfida tra Centrodestra e blocco M5S-Partito Democratico Video : Nel momento in cui le ipotesi per la formazione di un nuovo Esecutivo si facevano difficili, il campo visivo e di battaglia si sposta sul Parlamento. Matteo Salvini ha alzato il telefono [ Video ], da buon leader, ed ha contattato personalmente Luigi Di Maio. Oggetto dello scambio, definito “franco e cordiale” dai rispettivi staff, è stato un accordo tacito e veloce sulle presidenze delle Camere . Di Maio è stato chiaro: a noi la Camera, resta il ...

Camere e Governo : sfida tra Centrodestra e blocco M5S-Partito Democratico : Nel momento in cui le ipotesi per la formazione di un nuovo Esecutivo si facevano difficili, il campo visivo (e di battaglia) si sposta sul Parlamento. Matteo Salvini ha alzato il telefono, da buon leader, ed ha contattato personalmente Luigi Di Maio. Oggetto dello scambio, definito “franco e cordiale” dai rispettivi staff, è stato un accordo tacito e veloce sulle presidenze delle Camere . Di Maio è stato chiaro: a noi la Camera, resta il Senato. ...

Israele : kibbutz sfidano Governo su espulsioni migranti : In realtà, affermano diversi economisti, possono dare un contributo alla economia specialmente nel settore alberghiero, nei ristoranti e nell'agricoltura. Se la espulsione di decine di migliaia di ...

La sfida tra Salvini e Di Maio per il prossimo Governo : Uno si è preso la leadership del centrodestra. L'altro ha condotto i 5 Stelle a imporsi quale primo partito italiano. E ora spetta fare da arbitro a Mattarella, che pensa a un governo di scopo. Con un ...

Renzi sfida i suoi sull'inciucio : "Chi vuole fare un Governo col M5s lo dica in direzione" : Matteo Renzi torna a dire la sua sul caso delle 'dimissioni posticipate'. Lo fa con un post su...

Il M5S alla sfida per il Governo - Luigi Di Maio in diretta su La7 «100 seggi nell’uninominale» : Il candidato premier pentastellato ospite della trasmissione in prima serata su La7 all’indomani dell’ufficializzazione delle liste