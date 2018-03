Governo | Martina | Lega e M5S dicano chiaramente cosa stanno facendo

Governo - il dilemma Pd per non diventare “minoritario”. Martina : “Opposizione - ma ascolteremo le indicazioni del Colle” : Restano fermi sulla linea dell’opposizione, almeno ufficialmente, ma la vera preoccupazione interna ora è quella di non finire “minoritari”. Il Partito democratico è la forza politica non pervenuta durante le elezioni dei presidenti delle Camere e ora, di fronte alle nuove trattative che si aprono per la formazione del Governo, si pone l’interrogativo di come muoversi. “Noi”, ha dichiarato il segretario ...

Pd - Martina e Cuperlo : <br> "Governo Lega-M5S sarebbe un pericolo" : Si è svolta oggi l'assemblea di Sinistra Dem nel corso della quale sono intervenuti Gianni Cuperlo e Maurizio Martina, il ministro dell'Agricoltura uscente che è attualmente il reggente del Partito Democratico dopo le dimissioni di Matteo Renzi dal ruolo di segretario. Entrambi sono d'accordo sul ruolo che il Pd avrà nel nuovo parlamento: starà all'opposizione.Cuperlo, in particolare, ha parlato dell'eventualità di un governo ...

Martina : il Pd non starà sull'Aventino - non voglio Governo Lega-M5s : Roma, 17 mar. , askanews, Il Pd non intende sta 'sull'Aventino', avrà una 'funzione di sfida e di cambiamento' e non aspetterà solo l'iniziativa di chi ha vinto le elezioni. Lo assicura il segretario ...

Pd - Martina : “Noi all’opposizione - ma non staremo a guardare. Governo M5s-Lega un pericolo per il Paese” : “Sono d’accordo con Cuperlo: il 4 marzo ci ha consegnato l’opposizione ma guai all’Aventino”. Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martina. “Anche io penso che un Governo M5s-Lega sia pericoloso per il Paese. Non ci tireremo indietro dal confronto e non aspetteremo che siano solo le forze che hanno vinto il 4 a fare le loro mosse. Noi contrattaccheremo e cercheremo di organizzare l’alternativa con un ...

