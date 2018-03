Governo | Grillo benedice l' alleanza con la Lega | «Salvini è un uomo di parola»

Grillo lancia M5s al Governo : "Basta vaffa ma non comincerà l'era degli inciuci" : Il fondatore del Movimento: "Adesso la responsabilità di tutti è dare all'Italia una visione per i prossimi vent'anni". E, dopo la telefonata con Di Maio, Salvini apre a un governo con M5s.

Grillo : “Governo? M5S è un po’ democristiano. Ci adattiamo a tutto - ma mai inciuci” : Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, riguardo ha dichiarato a Repubblica: "Noi siamo un po' democristiani, un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di centro. Possiamo adattarci a qualsiasi cosa. A patto che si affermino le nostre idee".Continua a leggere

Beppe Grillo dà il suo benestare a intese di Governo : "Siamo un po' democristiani - possiamo adattarci a qualsiasi cosa" : Beppe Grillo sembra felice di non dover dare una risposta. M5S e Lega, si può fare? "Vi conosco, una smorfia e tirate le conclusioni" dice a Repubblica il fondatore del Movimento 5 Stelle, in veste di comico nei camerini del suo spettacolo Insomnia. "Io non capisco più cosa è vero e cosa finto, se sono ancora il padre spirituale di un movimento oppure no. Non mollo, ma adesso un capo politico c'è e certe risposte deve ...

I redditi dei politici : Grillo sei volte più ricco. La Fedeli "paperona" del Governo : Con 122.457 il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan , ha triplicato il proprio reddito rispetto al 2016 quando aveva dichiarato 49.958. Seguono, poi, Gentiloni con 107.401 di reddito imponibile, ...

La Fedeli è la più ricca del Governo. Grasso batte Boldrini. E Grillo sestuplica l'imponibile : Ai vertici della classifica dei piu' 'ricchi' del governo c'e' poi la ministra Anna Finocchiaro , con 151.672 mila euro dichiarati nel 2017; il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan , con 122.457 ...

"Colle-Soros-Papa-Grillo insieme Governo per tenere fuori Salvini" 'E' già deciso. Appoggio esterno di FI' : "tenere lontano Salvini dal Governo con un esecutivo tecno-Pd-mattareliano-sorosiano-bergogliano-europeista-antifascista con un Appoggio esterno di Forza Italia insieme ovviamente a quello dei 5 Stelle". E' quanto sta per accadere in Italia, dopo il voto del 4 marzo, secondo Alessandro Meluzzi... Segui su affaritaliani.it

Di Maio : 'Senza di noi nessun Governo'. Olimpiadi 2026 a Torino - Grillo dice sì : 'Un governo senza i Cinque stelle non si può fare, sarebbe un insulto alla Democrazia. tutti dovranno parlare con noi' dice il candidato premier del Movimento -

Beppe Grillo in spiaggia dà i numeri per un futuro Governo : Video show di Beppe Grillo, il garante del Movimento 5 Stelle dà i numeri sul futuro governo scrivendoli sulla sabbia. In maglietta e bermuda gioca a costruire i numeri delle possibili alleanze per formare un governo tenendo conto delle varie...