Governo | divisi su tempi e agenda | tavolo in salita M5S-Lega

Bologna - tra gli elettori e i delusi del centro sinistra : “Ora Governo con M5s”. “Tracollo Pd? Colpa di Renzi e delle divisioni” : Le elezioni del 4 marzo hanno segnato la debacle della sinistra in Emilia Romagna. Per la prima volta dal Dopoguerra le urne hanno consegnato la roccaforte rossa alla coalizione di centro destra (34% a 30 alla Camera, 33,8% a 30,5 al Senato), mentre il Movimento Cinque Stelle ha superato il Partito Democratico affermandosi come primo partito in regione. Al circolo Arci Benassi di Bologna il popolo del centro sinistra medita sul risultato e ...