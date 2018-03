Governo | appello dei vescovi Galantino | ' Il lavoro sia tra le priorità'

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 non bastano - appello degli esodati al nuovo Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 41 e Quota 100 non bastano, appello degli esodati al nuovo Governo. Tutte le novità e le news di oggi, 23 marzo(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:54:00 GMT)

Dj Fabo - l’appello di Cappato a Gentiloni : “Il Governo non difenda il reato di aiuto al suicidio” : Scrittori, docenti di diritto e cittadini in queste ore si stanno mobilitando per difendere Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio per la morte di Dj Fabo, e chiedere al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni di non dare mandato all'Avvocatura di Stato per difendere la costituzionalità del reato che dovrà essere valutato nelle prossime settimane dalla Consulta, come da richiesta della Corte d'Assise di Milano.Continua a leggere

Eutanasia - appello di Cappato a Gentiloni : “Governo non si costituisca alla Consulta per difendere legge fascista” : Un appello al governo uscente di Paolo Gentiloni a “non difendere davanti alla Corte costituzionale il codice penale fascista sull’aiuto al suicidio”. A presentarlo, oggi a Montecitorio, l’associazione Luca Coscioni con Marco Cappato, Filomena Gallo e Mina Welby. “È una decisione politica e la politica non si ferma, mentre si cercano maggioranze e mentre in campagna elettorale i temi dei diritti civili sono ...

APPELLO MATTARELLA - "SIAMO TUTTI RESPONSABILI"/ Video - verso il Governo : "senza egoismi - sorti Italia comuni" : Sergio MATTARELLA, secondo APPELLO ai partiti: "siamo TUTTI responsabili. Le sorti dell'Italia sono comuni, no egoismi e seguire l'esempio dei giovani". Le parole dal Quirinale

"No all'alleanza con i Cinque Stelle"Governo - l'appello dei militanti Pd : PD, LETTERA AD AFFARI/ "Non alleatevi con i grillini, sono stati troppo cattivi con noi, con insulti, bugie di ogni genere. Anzi, andrebbero fatte le denunce" Segui su affaritaliani.it

Appello della sinistra europea al Pd : "Appoggiate un Governo M5S" : La sinistra europea sta mettendo a punto un Appello al Pd affinché appoggi un governo M5S. Ne dà conto l'Adnkronos, secondo cui l'Appello verrà lanciato domani e sarà finalizzato a raccogliere adesioni di parlamentari di diversi gruppi e nazionalità. Lo scopo è agevolare la strada di Luigi Di Maio verso palazzo Chigi, e soprattutto ostacolare un esecutivo a trazione Lega.Ci starebbe lavorando, secondo ...

Di Maio - nuovo appello per il Governo : 'Siamo pronti al confronto' - : Il leader del M5s cita l' auspicio del cardinale Bassetti della Cei . "Vogliamo rispettare il mandato che ci hanno affidato", ha scritto. Anche Salvini annuncia: "Farò di tutto per fare il premier, ma ...

SALVINI-DI MAIO - PATTO LEGA-M5S AL Governo?/ I 'pontieri' di Mattarella e l'appello dei vescovi Cei : SALVINI-DI MAIO, possibile PATTO LEGA-M5S al GOVERNO? L'appello dei vescovi Cei, il bene comune e i "pontieri" ex-Dc di Mattarella per le trattative verso il Parlamento

Luigi Di Maio : "De Gasperi diceva che politica vuol dire realizzare". L'appello per il Governo citando il leader Dc : Il leader M5S Luigi Di Maio lancia un nuovo appello per la formazione del governo e cita le parole di ieri del presidente della Cei, cardinale Angelo Bassetti."Faremo tutto il possibile per rispettare il mandato che ci hanno affidato. Mi auguro che tutte le forze politiche abbiano coscienza delle aspettative degli italiani: abbiamo bisogno di un governo al servizio della gente", scrive Di Maio dal blog, sottolineando: "Non abbiamo a cuore le ...

Appello della Cei : il nuovo Governo sia al servizio della gente : Prove di dialogo tra le forze politiche. Brunetta: "Confronto con Pd e Movimento Cinque Stelle sulle presidenze di Camera e Senato"

M5S - Luigi Di Maio video su Facebook/ "Nessun Governo senza di noi" : l'appello alla base - "sosteneteci" : Luigi Di Maio su Facebook: il candidato premier sicuro, "nessun governo possibile senza M5s". Poi avvisa gli altri partiti:"Se si alleano contro di noi sono finiti: prepariamo i pop-corn".

Mattarella - appello per il Governo : 'Serve responsabilità di tutti i partiti' : Messaggio raccolto dal leader di FI Berlusconi: 'Va scongiurata la paralisi'. Mentre dai 5 Stelle, Di Maio intravede i temi economici come primo banco di prova delle convergenze -

Mattarella - appello per il Governo : 'Serve responsabilità di tutti i partiti' : Messaggio raccolto dal leader di FI Berlusconi: 'Va scongiurata la paralisi'. Mentre dai 5 Stelle, Di Maio intravede i temi economici come primo banco di prova delle convergenze -

