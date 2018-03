Golf | WGC-Dell Technologies Match Play 2018 | Justin Thomas rimane imbattuto e vola in

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Fuori dai giochi anche Spieth - Day e McIlroy : Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari vince ancora e si gioca tutto contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Già fuori Dustin Johnson e Jon Rahm : Percorso netto per Francesco Molinari, che conquista la seconda vittoria in due sfide e si giocherà tutto all’ultimo incontro del suo raggruppamento nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo combinato tra i circuiti dello European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Molinari ha messo in mostra doti da grande agonista, piazzando l’allungo decisivo contro lo statunitense ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari parte a razzo nel WGC-Dell Technologies Match Play : Francesco Molinari in grande spolvero nella prima giornata del WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’European Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club. Nel format a eliminazione che va in scena in Texas, i migliori 64 giocatori del ranking sono suddivisi in 16 gruppi composti da 4 elementi, che si sfidano in tre round per definire il vincitore di ...

Golf - WGC Mexico : Mickelson nella leggenda. Molinari chiude 25° : Un epilogo strepitoso per l'americano, che ha battuto alla prima buca del playoff il connazionale Justin Thomas , nuovo numero 2 al mondo, , autore di una grande rimonta. Tra i migliori giocatori ...

Golf - WGC-Mexico Championship : Phil Mickelson torna alla vittoria! Battuto al playoff Justin Thomas. Francesco Molinari 25° : alla fine l’ha spuntata Phil Mickelson. Il Golfista americano si è aggiudicato il WGC-Mexico Championship. Ha prevalso l’esperienza dei suoi 47 anni, il più “anziano” del field, contro cui neppure l’esperienza del giovane 21enne Shubhankar Sharma ha potuto nulla. Già perché l’indiano, leader dopo secondo e terzo giro, è crollato sul più bello, avvertendo la pressione: due birdie e cinque bogey (quattro nelle ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Shubhankar Sharma mantiene la vetta a un giro dalla fine. Hatton e Mickelson alle sue spalle - Francesco Molinari sempre 32° : Shubhankar Sharma mantiene la vetta del WGC-Mexico Championship a un giro dalla fine. Il giocatore indiano, 21 anni, al debutto in un torneo di questo livello, ha giocato con grande freddezza e a 18 buche dalla fine è nella migliore posizione possibile per vincere. Sharma ha condotto un giro magistrale, perché ha saputo reagire bene alle difficoltà: sulla sua carta ci sono infatti tre bogey ma soprattutto cinque birdie (69, 2 sotto il par), per ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Shubhankar Sharma si porta in testa. Risale Sergio Garcia - Francesco Molinari rimane 32° : Shubhankar Sharma è volato al comando del WGC-Mexico Championship, prestigioso torneo combinato tra PGA ed European Tour, in scena al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico. Il giocatore indiano ha sbaragliato la concorrenza nel secondo giro, piazzando un round in 66 colpi, 5 sotto il par, prendendosi la vetta del leaderboard con uno score di -11. Sharma è stato molto bravo a recuperare due bogey ad inizio giro (2 e 3) con una gran ...

Golf - WGC-Mexico Championship 2018 : Louis Oosthuizen guida dopo la prima giornata. Francesco Molinari è 32° : C’è Louis Oosthuizen al comando del Mexico Championship dopo la prima giornata. Si tratta del primo dei quattro tornei del prestigioso circuito WGC, World Golf Championship, organizzato in compartecipazione tra PGA ed European Tour. Il sudafricano è stato il migliore dopo le prime diciotto buche al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico, realizzando un giro in 64 colpi, ovvero 7 sotto il par, frutto di cinque birdie ed un eagle alla ...