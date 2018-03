Golf | PGA Tour 2018 | è sfida tra Brice Garnett e Corey Conners ad un round dal termine

Golf - PGA Tour 2018 : Brice Garnett si conferma al vertice nel Corales Puntacana Resort and Club Championship al termine del secondo round : La spettacolare cornice di Punta Cana (La Altagracia, Repubblica Dominiciana) ospita in questo weekend un evento in tono minore del PGA Tour. Si tratta del Corales Puntacana Resort and Club Championship (montepremi 3 milioni di dollari), kermesse che si sviluppa sul percorso par 72 del Corales Golf Club. Al termine dei primi due round troviamo in testa l’americano Brice Garnett, che con il punteggio di -13 (131 colpi) guida la classifica ...

Golf - PGA Tour 2018 : Brice Garnett comanda dopo il primo giro del Corales Puntacana Resort & Club Championship : Mentre il gotha del Golf mondiale è riunito ad Austin per il WGC-Dell Technologies Match Play, il PGA Tour è in scena anche a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, sede del Corales Puntacana Resort & Club Championship. dopo il primo giro comanda Brice Garnett, che ha chiuso la prima giornata in 63 colpi, con un gran -9. L’americano non ha sbagliato nulla, realizzando sei birdie nella prima parte (le seconde nove) e aggiungendone ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory McIlroy spettacolare! In trionfo nell’Arnold Palmer Invitational! Ottimo quinto Tiger Woods : Rory McIlroy torna a brillare e porta a casa l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. Il fuoriclasse nordilrandese si è imposto con uno strepitoso ultimo round, nel corso del quale non ha commesso neanche una sbavatura, chiudendo in 64 colpi (-8) con ben cinque birdie ...

Golf - PGA Tour 2018 : Henrik Stenson conserva la leadership - ma che bagarre nell’Arnold Palmer Invitational! : il fine settimana di PGA Tour 2018 si avvicina alla conclusione con l’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari) giunto ad un round dal termine. Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti) dopo la terza giornata Henrik Stenson continua a detenere il primato. Lo svedese, campione Major, guida la classifica con il punteggio di -12 (204 colpi), arrotondato al termine della terza ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau aggancia Henrik Stenson in vetta all’Arnold Palmer Invitational. Tiger Woods perde quota - risale Francesco Molinari : Henrik Stenson resta al comando dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari), ma con lui in vetta ora c’è anche uno statunitense. Bryson DeChambeau ha realizzato il miglior giro di giornata in 66 colpi (-6) e ha agganciato lo svedese in testa alla classifica nel torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill, in Florida. ...

Golf - Pga Tour : Woods subito in alta classifica - attardato F. Molinari : ORLANDO - Tiger Woods conferma di essere in forma strepitosa. L'ex numero uno del mondo è settimo con 68 , -4, colpi dopo il primo giro dell'Arnold Palmer Invitational , PGA Tour, che si sta svolgendo ...

Golf - PGA Tour 2018 : Henrik Stenson conclude in vetta il primo round dell’Arnold Palmer Invitational : La Florida continua ad abbracciare il PGA Tour 2018 con il via dell’Arnold Palmer Invitational (montepremi 8,9 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Bay Hill (Florida, Stati Uniti) il primo round premia Henrik Stenson. Lo svedese, campione Major, ha concluso il giro d’esordio con lo score di -8 (64 colpi), frutto di 9 birdie ed un solo bogey. Seconda posizione con una lunghezza da recuperare per gli ...

Golf - PGA Tour 2018 : quarto round stellare di Paul Casey. L’inglese si aggiudica il Valspar Championship : Il PGA Tour archivia il Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari) con la vittoria di Paul Casey. Sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti) l’inglese si è reso protagonista di una splendida rimonta siglando un perfetto -6 nell’ultimo e decisivo round. -9 (275 colpi) è lo score complessivo che incorona il britannico al termine di una intensa e serrata kermesse. Seconda ...

Golf - PGA Tour 2018 : che bagarre ad un round dal termine del Valspar Championship! Conners guida dinanzi ad un ottimo Woods : Il PGA Tour viaggia spedito verso il termine del suo appuntamento settimanale. Continua infatti il Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari), torneo in corso d’opera sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti). Dopo tre round la leadership è sempre sulle spalle di Corey Conners. Il canadese sigla un solido -3 volando ad un complessivo -9 (204 colpi) e dimostrando ancora una ...

Golf - PGA Tour 2018 : Corey Conners mantiene la leadership del Valspar Championship : Il PGA Tour prosegue con il suo appuntamento settimanale. Continua infatti senza intoppi il Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari), torneo in corso d’opera sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti). Al termine della seconda tornata di gara è sempre Corey Conners a guidare la leaderboard. Il canadese, grazie al -2 di giornata, sale al punteggio complessivo di -6 (136 ...

Golf - PGA Tour 2018 : Corey Conners guida il Valspar Championship al termine del primo round : Il PGA Tour continua la sua stagione nella splendida\Florida. Via infatti al Valspar Championship 2018 (montepremi 6,5 milioni di dollari), torneo in corso d’opera sul percorso par 71 dell’Innisbrook Resort di Palm Harbor (Florida, Stati Uniti). Al termine del primo round troviamo in testa Corey Connors. Il canadese ha chiuso la prima giornata con il punteggio di -4 (67 colpi), una lunghezza meglio dei suoi più immediati inseguitori ...

Golf - PGA Tour 2018 : playoff vincente per Justin Thomas. Beffa per Luke List : Justin Thomas torna al successo nel PGA Tour dopo 4 mesi di digiuno. Sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti) il The Honda Classic (montepremi 6,6 milioni di dollari) premia la spregiudicatezza del ventiquattrenne di Louisville. Thomas ha piegato un ottimo Luke List alla prima buca di playoff trovando un birdie. Entrambi gli statunitensi avevano chiuso la 4 giorni di gara con lo score ...

Golf - PGA Tour 2018 : Luke List guida il The Honda Classic ad un round dalla conclusione : Il fine settimana di PGA Tour si avvia a vele spiegate verso la conclusione. Sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens (Florida, Stati Uniti) il The Honda Classic (montepremi 6,6 milioni di dollari) è alle porte dell’ultimo e decisivo round. Al termine dei primi tre giri l’americano Luke List guida la leaderboard con il punteggio complessivo di -7 (203 colpi). Score molto bassi testimoniano la complessità ...

Golf - PGA Tour 2018 : punteggi bassi nel The Honda Classic - guidano Luke List e Jamie Lovemark. In crescita anche Tiger Woods : punteggi bassi e grande equilibrio a metà gara nel The Honda Classic, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del PGA National Golf Club di Palm Beach Gardens, in Florida. A guidare la classifica sono due statunitensi, Luke List e Jamie Lovemark, attualmente in testa con 3 colpi totali sotto il par. List, in particolare, ha realizzato il miglior giro di giornata con 66 colpi (-4) e ha recuperato ...