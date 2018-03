Golf | Challenge Tour 2018 | fantastico Lorenzo Gagli! Trionfo azzurro nel Barclays Kenya

Golf - PGA Tour. Jon Rahm trionfa nel CareerBuilder Challenge! Andrew Landry beffato al playoff : La vittoria del predestinato. Lo spagnolo Jon Rahm trionfa nel CareerBuild Challenge, torneo del circuito PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sui percorsi del West Stadium Course, del Nicklaus Tournament Course e del La Quinta Country Club. Il fuoriclasse iberico conquista così la sua seconda vittoria in carriera nel circuito PGA a soli 23 anni, dopo aver recentemente concluso l’European Tour 2017 con il successo nel DP World Tour ...

Golf - PGA Tour 2018 : terzo round show di Austin Cook. L’americano guida la classifica del Career Builder Challenge : Cambio in vetta alla leaderboard del Career Builder Challenge 2018 (montepremi 5,9 milioni di dollari), tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sui 3 percorsi par 72 del West Course, West Stadium, e La Quinta Country Club situati a Palm Beach e La Quinta, entrambe località della California. Dopo il terzo round troviamo al comando Austin Cook. L’americano, grazie ad un superbo terzo giro da -8 (7 birdie, un eagle, un bogey) è balzato ...

Golf - PGA Tour. Andrew Landry scalza Jon Rahm dalla vetta del CareerBuilder Challenge - dominio USA a metà gara : Un giro perfetto fa volare lo statunitense Andrew Landry in testa alla classifica del CareerBuild Challenge, torneo del circuito PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sui percorsi del West Stadium Course, del Nicklaus Tournament Course e del La Quinta Country Club. Landry ha completato il round in 65 colpi (-7) sul Nicklaus, ergendosi a quota -16 a metà gara e scalzando dalla vetta lo spagnolo Jon Rahm, a cui non è bastato un giro in 67 colpi ...