God of War sarà pieno di segreti e easter eggs

God of War has : vi saranno personaggi femminili incredibili : Per quanto riguarda la narrativa, God of War tratta la storia di un padre e suo figlio, per cui la domanda posta al capo di Santa Monica Studios era se ci fossero personaggi femminili forti nel gioco, e se avessero considerato la possibilità di una "Dea della Guerra" in seguito ai cameo di Artemide, Afrodite e simili nei capitoli precedenti.Come riporta Gamereactor, Barlog conferma la presenza di personaggi femminili di rilievo nel gioco. "Non ...

Quattro chiacchiere con Cory Barlog - Director di God of War - intervista : Nel corso della nostra prova del nuovo God of War, abbiamo avuto il piacere di scambiare Quattro chiacchiere con Cory Barlog, personalità famosa per la sua affezione alle esperienze narrative in singleplayer. Cory è una persona a cui non dispiace parlare, senza peli sulla lingua, spesso capace di sollevare polemiche nei confronti dell'industria videoludica. A noi si è però presentato nelle vesti di padre orgoglioso e ci ha raccontato come il suo ...

God of War rivoluziona il combat system - Santa Monica evolve il gameplay della serie : Il ritorno sulla scena videoludica della serie God of War è senz'altro stato richiesto a gran voce dall'ampissima fanbase del pelatone spartano più amato di sempre. Di tempo dall'ultima iterazione della saga ne è ormai passato un bel po' (non contiamo ovviamente la remastered del terzo capitolo approdata “di recente” su PS4), e la necessità di ampliare l'esperienza battagliera di Kratos si faceva sempre più impellente negli studi dei ragazzi di ...

God of War : il gioco vanterà una telecamera innovativa : God of War è atteso per il prossimo mese dopo una sfilza di filmati, gameplay ed indiscrezioni riguardo l'atteso titolo.Il director del gioco Cory Barlog, riporta Dailystar, ha deciso di condividere con la stampa la nuova tecnica adottata dalla produzione per la telecamera. Una delle caratteristiche più distintive del nuovo capitolo di God of War sarà infatti la telecamera: essa sarà senza soluzione di continuità, accompagnandoci nell'avventura ...

God of War pieno di segreti ed easter eggs - parla il director Cory Barlog : God of War uscirà in esclusiva su PS4 il prossimo 20 aprile, quindi manca davvero pochissimo al momento che tantissimi giocatori aspettavano da anni. Il marketing si sta muovendo e le interviste ormai fioccano. L'ultima in ordine di tempo l'ha rilasciata il director del gioco, Cory Barlog, direttamente a PlayStation Blog. Si è parlato innanzitutto di un nuovo Kratos, un personaggio meno bidimensionale rispetto ai passati capitoli del ...

Director di God of War : "Kratos era un mostro - Atreus tirerà fuori la sua umanità" : Con il rapido avvicinarsi del lancio di God of War Cory Barlog, Director del gioco, ha l'occasione di parlarci maggiormente degli elementi distintivi che caratterizzano ogni elemento del titolo di Santa Monica, e in una recente intervista ha raccontato nel dettaglio del particolare rapporto che lega i due protagonisti, Kratos e suo figlio Atreus.Come ricorda Gaming Bolt, nei precedenti capitoli della serie Kratos era motivato solo dalla fame di ...

Barlog : "God of War? La cosa più spaventosa e più incredibile che abbia mai fatto" : "God of War è pronto, ragazzi! Avere in mano la copia master è un traguardo importante per un gioco. In realtà è uno dei "due passaggi chiave". Nel ciclo di sviluppo di un gioco le tappe più importanti sono "il semaforo verde" che dà inizio al vero e proprio sviluppo del gioco e la "copia master"". Queste le parole con cui il director dell'esclusiva PS4, Cory Barlog, esordisce in un articolo pubblicato sul PlayStation Blog. Un articolo ...

In God of War meno rabbia e più ragionamento : un Kratos molto umano all’orizzonte : Di tempo dal debutto della serie God of War all'interno del panorama videoludico ne è passato un bel po': correva infatti il 2005, e Kratos riuscì a imporsi all'attenzione di sterminate masse di giocatori grazie a un gameplay quanto mai fresco e dinamico che consentiva in sostanza di menare le mani senza badare troppo a fronzoli di sorta. Un successo che è cresciuto capitolo dopo capitolo, e che ha raggiunto il suo acme con un terzo capitolo ...

God of War entra in fase gold : God of War è, senza dubbio, uno dei titoli più attesi dell'anno per PS4 e molti giocatori non vedranno l'ora di immergersi nel prossimo capitolo della saga di Kratos, un episodio che, come saprete, introdurrà numerose novità, come ad esempio alcuni elementi "RPG". Il lancio del titolo si avvicina a grandi passi e, in vista dell'uscita, il director di God of War, Cory Barlog, ha annunciato via Twitter che il gioco è ora in fase gold. Per chi non ...

God of War non avrà alcuna schermata di caricamento : Manca sempre meno all'uscita di God of War, l'atteso action sviluppato da Santa Monica Studio in arrivo in esclusiva su PS4 il 20 aprile 2018. Sony ha recentemente pubblicato un nuovo video nel quale Dori Arazi, Director of Cinematography del gioco, parla del taglio cinematografico che Santa Monica ha voluto impostare in God of War, un lungo piano sequenza che seguirà le vicende dei due protagonisti senza alcuna interruzione.Come riporta ...

God of War : il gioco avrà una Photo Mode? : Come abbiamo potute vedere anche negli ultimi video condivisi del gioco, God of War sarà pieno di momenti mozzafiato nonché realizzato con un dettaglio visivo impressionante, per cui sarebbe quasi un peccato non poter immortalare le nostre sequenze preferite con una modalità foto.Come riporta Gamerant, se il prossimo God of War avrà una modalità foto è uno degli interrogativi al momento più diffusi riguardo al gioco. In una recente intervista ...

La modalità più difficile di God of War cambierà i nemici e i loro pattern d'attacco : Manca davvero poco all'uscita di God of War, l'atteso action sviluppato da SIE Santa Monica Studio in uscita il prossimo 20 aprile in esclusiva per PlayStation 4. In alcune interviste concesse a varie testate e riportate in un post su Resetera, il creative director del gioco Cory Barlog ha potuto parlare delle diverse modalità di difficoltà con le quali potremo intraprendere la storia, ben quattro.Se quelle più semplici si rivelano piuttosto ...

Tanti nuovi dettagli su God of War - tra difficoltà e durata : quanto visto finora è solo il 5% del gioco : In questi giorni abbiamo avuto Tanti dettagli su God of War: Sony e Santa Monica ci hanno infatti fornito nuovi video gameplay, impreziositi da informazioni aggiuntive sul combat system e sul gioco in generale. In queste ore sono emersi ulteriori dettagli, che non fanno che confermare l'incredibile spessore e vastità della nuova avventura di Kratos. Vediamo il tutto in ordine. Partiamo dalle recenti clip che ci hanno mostrato di God of War: i ...