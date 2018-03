Gli Oli della provincia di Latina tra gli Orii del Lazio | premiate a Roma 8 aziende locali

Papa : con intrighi e calunnie si condannano Gli altri senza scrupoli : intrighi e calunnie portano a condannare "senza scrupoli" gli altri. A dirlo è Papa Francesco, che spiega come "Crocifiggilo!" non sia "un grido spontaneo, ma il grido montato, costruito, che si forma ...

Madre si schianta per dimostrare che Dio esiste. A bordo le fiGlie di 5 e 7 anni - la polizia le interroga : Una Madre venticinquenne con a bordo le figlie di cinque e sette anni si schianta di proposito contro un palo per dimostrare alle bambine che Dio esiste e che le avrebbe protette. E’ quanto accaduto a Nocross, in Georgia (Usa). interrogate dalla polizia le figlie hanno ammesso che la Madre ha lanciato il Suv contro il palo “di proposito”, ordinando loro di allacciare le cinture di sicurezza prima dell’impatto. Nulla di grave, ...

Storie Maledette - ultima puntata : Franca Leosini e Gli amanti diabolici di Gradoli : ultima puntata di Storie Maledette 2018 stasera 25 marzo alle 21.20 su Rai 3 con Franca Leosini nel carcere Mammagialla di Viterbo per intervistare Paolo Esposito, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Tatiana Ceoban, 36 anni, e della figlia Elena di 13.prosegui la letturaStorie Maledette, ultima puntata: Franca Leosini e gli amanti diabolici di Gradoli pubblicato su TVBlog.it 25 marzo 2018 11:02.

Omicidio di Gradoli/ Paolo Esposito condannato per la morte di compagna e fiGlia (Storie Maledette) : Omicidio di Gradoli: sconta la condanna all'ergastolo Paolo Esposito, visto colpevole della morte della compagna Tatiana Ceoban e della figlia Elena. (Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:44:00 GMT)

Società - cultura - spettacoli : Gli appuntamenti a Genova e in Liguria domenica 25 marzo : spettacoli senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare vita a spettacoli di raffinato divertimento adatto ad un pubblico di ogni età. Alle 15 nel foyer ...

Alla Scoperta del Sole - osservazioni ai telescopi e spettacoli al Forte dell'Annunziata di VentimiGlia : A pochi giorni dall'Equinozio di Primavera oggi, dalle 16.30 alle 19, al Forte dell'Annunziata il pomeriggio sarà dedicato Alla nostra stella, con spettacoli al planetario digitale e animazioni. "...

Pronostici Amichevoli 26 Marzo 2018 Nazionali : ConsiGli Scommesse : Di seguito gentili lettori, vi Consigliamo i Pronostici Amichevoli Nazionali, valevoli per le partite che si giocheranno Lunedi 26 Marzo 2018. Pronostico Albania-Norvegia 26-03-2018 Sfida poco interessante su carta, visto che stiamo parlando di due squadre, che non si sono qualificate per i prossimi Mondiali. I padroni di casa nel gruppo g hanno dato il loro meglio, anche se alla fine, si sono piazzati in terza posizione. La Norvegia ...

LETTURE/ Università Cattolica - lo spartiacque deGli anni 80 e la riforma ignorata : Di recente l'Università Cattolica è sta al centro di piccole polemiche, dovute alla presunta influenza di associazioni e movimenti. Valutazioni che non conoscono la sua storia. ROMEO ASTORRI(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ L'Università Cattolica e il progetto culturale dei nuovi chierici, di G. ScanziGIORNALI & CHIESA/ Gli scoop da sacrestia, d G. Da Rold

Fico : taGlio ai costi politica tra le priorità della legislatura : "Gli squilibri che in questi anni si sono creati vanno riequilibrati, per questo è ora prioritario andare verso il superamento definitivo dei privilegi: il taglio ai costi della politica deve essere ...

Clooney e Amal saranno alla marcia deGli studenti contro le armi 'Ci ridanno orgoGlio' - People - Spettacoli : 'Mi avete reso nuovamente orgoglioso del mio Paese': lo ha scritto George Clooney in una lettera agli studenti del liceo di Parkland pubblicata nell' edizione Usa del Guardian per la marcia contro le ...

Monopoli-Catanzaro - Pancaro : 'VoGliamo muovere la classifica' : E sarebbe importante centrare un risultato utile anche in Puglia dove si affronterà una squadra che vive un momento positivo, oltre al fatto che l'undici di mister Scienza ha riposato proprio nel ...

Camera - le prime parole del presidente Fico : 'TaGlio costi politica obiettivo prioritario' : E' quanto ha detto il neo eletto presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico nel corso del discorso inaugurale del suo mandato. 'Onorerò il...

Migranti - Corte dei Conti : “Prima accoGlienza costata 1 - 7 miliardi nel 2016. Dalla Ue contributo di soli 38 - 7 milioni” : La prima accoglienza, in Italia, nel 2016 è costata 1,7 miliardi di euro per 2.332 strutture. Il contributo dell’Unione europea alla spesa per l’accoglienza in Italia vale il 2,7% del totale: 38,7 milioni di euro. Sono le considerazioni contenute nella delibera della Corte dei Conti del 7 marzo sul sistema di prima accoglienza. Uno studio che si concentra sul triennio 2013-2016, sul quale ancora non sono sciolti tutti i dubbi rispetto al modo in ...

Roberto Fico - primo discorso da presidente : 'TaGliare costi politica' - : Spending review, centralità dell'Aula, riforma dei regolamenti e lotta all'illegalità. Sono questi i temi principali toccati dal nuovo presidente di Montecitorio. LIVEBLOG