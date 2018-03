Gli italiani a rischio povertà ora sono 18 milioni | pesano tasse e tagli alla spesa

Estorsioni sessuali in chat : ecco come Gli italiani finivano in trappola Video : Un’operazione congiunta tra la gendarmeria marocchina e la polizia italiana ha permesso di individuare e sgominare la gang della sextortion. Tanti gli utenti finiti nella rete dell’organizzazione malavitosa specializzatasi nell’estorsione via Internet. Negli ultimi anni il fenomeno ha colpito migliaia di utenti del web attirati dalle lusinghe osé di avvenenti fanciulle. Tutto inizia con una richiesta di amicizia su Facebook [Video] o di contatto ...

Di Maio al Tg1 : “Apertura a tutti sui temi per formare il governo. Io il premier - si tenga conto del voto deGli italiani” : Apertura a tutti sui temi, ma senza cedere di un millimetro sulla guida. Che spetta al Movimento Cinque Stelle. E non c’è nulla di prestabilito sui possibili alleati, perché il patto stretto con il centrodestra per l’elezione di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati “non era un accordo per il governo”. Dopo aver portato a casa la presidenza della Camera, Luigi Di Maio parla al Tg1 aprendo il fronte legato alle ...

Motocross - Qualifying Race MX2 GP Comunitat Valenciana 2018 : Pauls Jonass precede Jorge Prado e Darian Sanayei. Samuel Bernardini (14°) il miGliore deGli italiani : Poche sorprese nella Qualifying Race del GP della Comunitat Valenciana (Spagna), terza prova del Mondiale 2018 di MX2. Sul Red Sand MX & Enduro Track, situato a circa 90 km da Valencia, è stato il dominatore incontrastato di questa classe riservata ai piloti Under23 ad imporsi. Parliamo di Pauls Jonass che, sovrano delle prime due tappe stagionali, ha posto il proprio sigillo anche in questa gara di qualificazione alle due run di domani, ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : tutti Gli italiani in gara oggi. Cappellini-Lanotte per l’ultima magia : Oggi sabato 24 marzo calerà il sipario sui Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Il Mediolanum Forum di Milano si prepara a salutare tutti i grandi campioni con due gare appassionanti e avvincenti che ci regaleranno gli ultimi due podi di questa rassegna iridata: si incomincia già in mattinata con il programma libero maschile, poi nel pomeriggio spazio alla free dance con le coppie pronte a scaldare il cuore di tutto il pubblico. Potrebbe ...

Vela - Campionati Italiani Classi Olimpiche 2018 : Marco Gallo passa al comando nei Laser Standard - Mattia Camboni e Flavia TartaGlini comandano nell’RS : X : Condizioni meteo favorevoli nella seconda giornata dei Campionati Italiani di Vela delle Classi Olimpiche di Genova. Oggi i velisti sono stati accolti da temperature più miti e primaverili rispetto a ieri, e da un vento tra i 6 e i 9, più leggero rispetto ai 30 nodi del giovedì, che ha consentito quindi di portare a termine quasi tutto il programma. Non è cambiato nulla nella classe 49er dopo le quattro prove odierne. Uberto Crivelli Visconti e ...

Serena Grandi compie 60 anni/ Il sogno erotico deGli italiani festeggia oggi il suo compleanno : Serena Grandi compie 60 anni: il sogno erotico degli italiani festeggia oggi il suo compleanno. La nota attrice bolognese spegne oggi le sessanta candeline: è un’icona sexy dell’Italia(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:38:00 GMT)

Sci alpino - Campionati Italiani 2018 : terzo titolo in superG per Matteo MarsaGlia. Tra le donne Nicol Delago batte Johanna Schnarf : Nella seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di sci alpino 2018 sono stati assegnati i due titoli di superG. Al maschile Matteo Marsaglia ha vinto il suo terzo titolo, dopo quelli del 2012 e del 2014. Il romano ha chiuso la gara al secondo posto, a soli 9 centesimi dallo svizzero Ralph Weber (la gara era Open), vincendo di conseguenza il titolo nazionale. Dietro di lui, staccato di un solo centesimo, un altro elvetico, Stefan Rogentin, ...

Il kayak appassiona Gli italiani ma come praticarlo in sicurezza? : Essendo uno sport a 360 gradi. Ovviamente è consigliabile iniziare rivolgendosi a una scuola così da imparare la corretta tecnica e non incorrere in problemi legati a strappi per una postura non ...

Mobility 4.0 : Doxa & Connexia raccontano la mobilità deGli italiani digitali : ... Mobility BU Director di Doxa " Consideriamo significativo analizzarli e pensarli come un segmento di assoluta rilevanza, parte della mobilità, all'interno di un mondo connesso, da esplorare e ...

Gand-Wevelgem 2018 - tutti Gli italiani al via e le loro ambizioni. Trentin - è il tuo momento! Moscon punta del Team Sky al Nord - occhio a Colbrelli e Modolo : Il grande ciclismo si sta spostando al Nord. Già oggi, con l’E3 di Harelbeke, prenderanno il via due settimane intensissime, che ci condurranno fino allo spettacolo del Giro delle Fiandre e della Parigi-Roubaix. Domenica, però, sarà il turno della Gand-Wevelgem 2018, classica storica del panorama internazionale: aperta sia ai velocisti più resistenti che hai colpi di mano, è una corsa molto particolare, tutta da seguire in quanto la fase ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : tutti Gli italiani in gara oggi. L’ultima gara di Carolina Kostner? Cappellini-Lanotte per sognare : Oggi venerdì 23 maggio sarà una giornata davvero molto attesa ai Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico. Il Mediolanum Forum di Milano sarà gremito in ogni ordine di posto per una delle serate più attese, quella che assegna le medaglie femminile: il free skating potrebbe essere l’ultima gara della carriera di Carolina Kostner, in testa dopo lo short program e a caccia della settima medaglia iridata della carriera. Si preannuncia uno ...

Coming Soon : Google Home bussa alle porte deGli italiani : Digital Transformation, Digital Disruption o Iternet of Things, insomma, l’era digitale è entrata prepotentemente nelle nostre vite, e ultimamente anche nelle nostre case. Dopo Echo, lanciato da Amazon nel 2014, Google risponde con una nuova linea di smart speaker: Google Home e Google Home Mini. I nuovi maggiordomi del futuro saranno disponibili in Italia a partire dal 27 Marzo, ma già non si fa che parlare di loro....Continua a leggere