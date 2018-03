Giustizia | morta Maretta Scoca | il cordoglio di Diliberto e Rotondi

La storia di Maria Concetta - morta di Giustizia lenta : Adesso che siamo in campagna elettorale si vivono le sensazioni che un bambino prova in prossimità del Natale. Se un piccino sogna sempre di trovare qualcosa di bello accanto al presepe o sotto l’albero, i cittadini più adulti si augurano di ricevere non straordinari doni ma semplicemente quanto dovuto da chi si assume la responsabilità e l’onere di governare. Sono tante e forse troppe le cose che ci si aspetta, al punto che è difficile ...