Giro di Catalogna 2018 | Alejandro Valverde conquista la corsa Ultima tappa a Simon

Giro di Catalogna 2018 : arriva la fuga nella quinta tappa. Jarlinson Pantano batte Laengen. Quarto posto per Giovanni Visconti : arriva la fuga nella quinta tappa del Giro di Catalogna . Sull’arrivo di Vielha Val d’Aran trionfa il colombiano Jarlinson Pantano , che riesce a batte re allo sprint il norvegese Vegard Stake Laengen. Quarto posto per Giovanni Visconti , che non trova il guizzo nel finale per riprendere i due. Tanto controllo invece tra i big, che arriva no tutti insieme nel gruppo principale. Anche oggi partenza a tutta con tantissimi attacchi nella prima ...

Giro di Catalogna 2018 - Fabio Aru a 12 minuti da Valverde nella tappa regina. “Ho male ad una gamba - ma sono un duro” : La tappa regina del Giro di Catalogna, con arrivo in salita a La Molina, non è andata come Fabio Aru si aspettava. Il motivo è semplice, come rivelato dallo stesso ciclista sardo a La Gazzetta dello Sport: la caduta del primo giorno di corsa ha lasciato il segno. “Ho ancora fastidio, non ho recuperato bene e non sono riuscito a esprimermi al meglio. Si tratta di uno stiramento che non si riesce a rimarginare, nonostante tecarterapia e ...