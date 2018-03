Giornata mondiale della poesia nelle scuole di Pessano

Intervista di Emma Fenu ad Erri De Luca : la Giornata mondiale della Poesia a Copenaghen : “Cercar risposte dagli altri è come calzarsi al piede una scarpa d’altri, che le risposte uno se le deve dare da sé, su misura. Quelle degli altri sono scarpe scomode.” – Erri De Luca La primavera danese accoglie Erri De Luca imbiancando di neve i tetti spioventi, il capo della Sirenetta, i canali ghiacciati e […]

Reggio Calabria celebra la 58 Giornata mondiale del Teatro : Gli spettacoli realizzati da ragazzi, spettacoli di professionisti ai quali gli allievi assistono, laboratori sperimentali di Teatro, persino atipici insegnanti che si improvvisano attori e registi ...

Il 7 maggio 2018 è la Giornata mondiale della Lentezza : ecco come festeggiarla : Chi va piano, va sano e va lontano. Quante volte ce l’hanno ripetuto? Ma quante volte abbiamo davvero seguito un consiglio così prezioso, presi com’eravamo a correre per non perdere il ritmo incalzante delle nostre giornate, in un festival quotidiano dello stress, per arrivare in tempo o forse ancora prima, in anticipo, rispettando orari e scadenze che, alla fine dei conti, non ci fanno mai davvero godere la vita? Per ricordare a tutti ...

Giornata mondiale della Meteorologia : oggi la celebrazione - presente anche l’Aeronautica Militare : oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Meteorologia 2018 in occasione dell’anniversario della fondazione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, avvenuta nel 1950. In Italia le celebrazioni sono organizzate dall’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (Aisam), da Sapienza Università di Roma, dall’Aeronautica Militare e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche attraverso ...

Meteo Day 2018 Giornata mondiale della Meteorologia : Il 23 Marzo è la Giornata Mondiale della Meteorologia, ricorrenza istituita nel 1950 dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) per portare all’attenzione del grande pubblico gli aspetti della Meteorologia e della climatologia che influiscono sulla quotidianità di tutti gli abitanti del pianeta. Il tema di quest’anno è il “Weather-ready, climate-smart”, ovvero si parlerà di come la Meteorologia […]

La Giornata mondiale dell'Acqua al Museo archeologico di Brindisi : Secondo una stima dell'ONU, il fabbisogno di acqua nel mondo aumenterà del 30% nei prossimi trenta anni. La vera sfida sarà assecondare le crescenti esigenze di una moderna società in continua ...

Giornata mondiale della Meteorologia : quanto ne sai dell’allerta meteo? : Consorzio LaMMA, Servizio comunale di Protezione Civile di Sesto Fiorentino, Centro Commerciale Coop Centro*Sesto e Sezione Soci Coop Sesto Fiorentino – Calenzano, insieme per una iniziativa dedicata al meteo in occasione della Giornata Mondiale della Meteorologia, il 23 marzo. Dalle previsioni all’Allerta Meteo: mostra espositiva per capire meglio questo tema di stretta attualità e breve conferenza di presentazione per poi passare ...

Giornata mondiale dell'acqua/ inaugurata dal vice sindaco Barelli la peschiera a San Matteo degli Armeni : Nel corso del convegno Enrico Tombesi, Direttore del POST Perugia Officina Scienza Tecnologica ha parlato del tema: "Futuro nel Verde: riqualificazione dell'area verde e del Museo delle Acque di ...

Giornata mondiale dell’acqua : lo stato della crisi e le soluzioni : La beviamo in bottiglia, la facciamo scorrere dal rubinetto, la veneriamo quando siamo in spiaggia e ogni tanto ce la prendiamo con lei quando cade dal cielo nel fine settimana. Ma quasi sempre ci dimentichiamo quale sia il suo valore profondo per la nostra sopravvivenza. Le Nazioni Unite hanno dichiarato la data di oggi, 22 marzo, come Giornata mondiale dell’acqua: una ricorrenza che si festeggia ormai dal 1993, per celebrare questo ...

Giornata mondiale dell'acqua 2018 : la risposta è nella natura : Il 22 marzo 2018 si celebra il 25esimo anniversario della Giornata mondiale dell'acqua (World Water Day) istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare in merito a un uso responsabile delle risorse idriche e alla scarsità di acqua potabile che per molti rappresenta una vera e propria condanna a morte.Questa ricorrenza, istituita nel 1993, si ripete annualmente in correlazione con eventi a tema e attività mirate alla promozione di ...

22 Marzo Giornata mondiale dell’acqua : Il 22 Marzo è la giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), istituita dalle Nazioni Unite nel 1993, per sottolineare l’importanza della nostra risorsa più preziosa e la necessità di renderla accessibile a chiunque nel mondo. In India gli abitanti delle zone rurali sono costretti a percorrere chilometri ogni giorno per procurarsi l’acqua necessaria alla sopravvivenza. […]

Weather-ready - climate-smart e water-wise : domani è la Giornata mondiale della Meteorologia : Essere Weather-ready, climate-smart e water-wise: questo il tema della Giornata Mondiale della Meteorologia che si celebra domani, 23 marzo. La ricorrenza è stata istituita nel 1961 dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale per attirare l’attenzione del grande pubblico sulla Meteorologia e sulla climatologia che hanno conseguenze sulla quotidianità di tutti gli abitanti del pianeta. “Nel 2014 l’ultimo rapporto ...

Giornata mondiale dell’Acqua : ENEA - soluzioni hi-tech e sistemi di riciclo per tagliare fino al 60% i consumi idrici non potabili : In occasione della “Giornata Mondiale dell’Acqua”, l’ENEA presenta nuove tecnologie per il monitoraggio in tempo reale dei consumi idrici, software per la comunicazione “gestore-utente” dei consumi e per la valutazione della sostenibilità economico-ambientale, ma anche soluzioni per il dimensionamento di serbatoi per il riciclo delle acque piovane e grigie e di tetti verdi, con risparmi fino al 60% sui consumi di acqua per usi non potabili. Si ...