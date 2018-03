Ginnastica ritmica | l’Italia dopo il Grand Prix di Thais Le Farfalle sfondano i 20 punti

oasport

: Trionfo azzurro al Grand Prix di Thiais: le Farfalle vincono l'oro con un distacco abissale - fabbione01 : Trionfo azzurro al Grand Prix di Thiais: le Farfalle vincono l'oro con un distacco abissale - paoloigna1 : RT @Eurosport_IT: Chi ben comincia... ???????? Che brave le nostre Farfalle: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Anna Basta, Martina Santand… - GiuliaZanonii : RT @Eurosport_IT: Chi ben comincia... ???????? Che brave le nostre Farfalle: Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Anna Basta, Martina Santand… -

(Di domenica 25 marzo 2018) Italia dominante aldie classica internazionale della. Lehanno addirittura abbattuto la barriera dei 20con i 5 cerchi: le Campionesse del Mondo di specialità si sono spinte addirittura fino a 20.300 sulle note de Il Lago dei Cigni e hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza. Il complessivo 39.850, a cui ha contribuito anche l’ottimo 19.550 alle 3 palle/2 funi sul remix di The Eye of the tiger, ha permesso di surclassare l’Ucraina (33.750) e l’Azerbaijan (32.200), quarta la Bielorussia (30.000). Alessia Maurelli e compagne saranno impegnate domani nelle Finali di Specialità. Queste nel frattempo le dichiarazioni che la DT Emanuela Maccarani ha rilasciato alla Feder: “Una gara per nulla semplice. Le ragazze sono salite in pedana con lo spirito giusto. Volevano fare bene e dimostrare a tutti di ...