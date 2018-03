Ginnastica ritmica | Grand Prix Thiais | l’Italia chiude con un oro e un bronzo dopo il

oasport

: Ginnastica Ritmica, farfalle azzurre vincono oro al gp Thiais [news aggiornata alle 13:27] - repubblica : Ginnastica Ritmica, farfalle azzurre vincono oro al gp Thiais [news aggiornata alle 13:27] - repubblica : Ginnastica Ritmica, farfalle azzurre vincono oro al gp Thiais - LovelyLapinette : RT @repubblica: Ginnastica Ritmica, farfalle azzurre vincono oro al gp Thiais [news aggiornata alle 13:27] -

(Di domenica 25 marzo 2018)aver vinto il concorso generale nella giornata di ieri, l’Italianel migliore dei modi ildie classica internazionale della. Le Farfalle, infatti, hanno conquistato la medaglia d’oro con le 3 palle/2 funi: perentorio 20.550 per Alessia Maurelli e compagne che surclassano la Bielorussia (17.500) e l’Ucraina (16.900). Con i cinque cerchi, specialità in cui sono Campionesse del Mondo e in cui ieri hanno sfondato il muro dei 20 punti, le azzurre non sono riuscite ad andare oltre la medaglia di(18.650) finendo alle spalle di Ucraina (19.050) e Bielorussia (18.800). Alessia Russo quarta con la palla (16.900) alle spalle della Campionessa del Mondo Dina Averina (18.300), di Nicol Zelikman (17.800) e di Boryna Kaleyn (17.500). (foto Pier Colombo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...