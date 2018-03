laragnatelanews

: Gianfranco Funari un personaggio che manca alla TV - MaurizioMurgia : Gianfranco Funari un personaggio che manca alla TV - evyna : Gianfranco Funari un personaggio che manca alla TV - - albertocasinski : Gianfranco Funari dal Paradiso -

(Di domenica 25 marzo 2018) Pochi giorni faavrebbe compiuto 86 anni. Era nato il 21 Marzo. Artisticamente era arrivato a teatro e sul piccolo schermo come cabarettista, ma si era trasformato nel tempo in opinionista. Aveva un linguaggio schietto e diretto che spiazzava e spesso creava tensione. Irriverente e provocatorio furono le armi del suo successo, ma anche dei diversi allontanamenti. Da cabarettista a presentatore, dTv del Principato di MonacoRete Nazionale,fece una veloce carriera negli anni ottanta, diventando tra i protagonisti televisivi con diversi programmi d’intrattenimento che spesso prendevano di mira gli amministratori e politici a difesa del cittadino. Uomo di cuore, ma anche interprete del propriosi distinse per il suo modo garbato e al contempo irruento, passava dall’elegante al folkloristico rendendo sempre vivaci le sue ...