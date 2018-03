Giampiero Mughini | I 5 Stelle li considero il nulla | non meritiamo Salvini Renzi

huffingtonpost

(Di domenica 25 marzo 2018) Gianpieroracconta di quando a Parigi nel '68 "tiravo pavé sulla polizia, poi mi innamorai di Craxi". Il 76enne ex direttore di Lotta Continua, poi personaggio televisivo si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera e dice: "Gli intellettuali e la politica? Pagliacci, compreso Pasolini. Anch'io ho vissuto la depressione".E la politica di oggi?«Non mi appassiona».I 5?«Liil, sotto forma di declamazione populistica. In Sicilia il reddito di cittadinanza c'è già: i forestali, le pensioni di invalidità, l'Assemblea regionale...».Lei è siciliano.«Non mi sento siciliano; mi sento italiano. Lo accetto perché erano siciliani Verga, Pirandello, Sciascia. Inutile fingere che esista l'Italia unica del sogno risorgimentale. C'è l'Italia del talento, della creatività, ...