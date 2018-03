Gf Nip | “Non solo sconosciuti” Iniziano ad emergere i primi indizi sui concorrenti e

caffeinamagazine

: #DomenicaLive NON HO IL CORAGGIO PERÒ SE TU INSISTI IO TI AFFIANCO AL GF NIP(ma non stavi per morire) - lunadaphene : #DomenicaLive NON HO IL CORAGGIO PERÒ SE TU INSISTI IO TI AFFIANCO AL GF NIP(ma non stavi per morire) - Albarotto : Il Grande Fratello 2018 sta per tornare: il reality ai nasti di partenza, ma non sarà così nip. I concorrenti famos… - ADomiziana : RT @trash_italiano: Grande Fratello Nip: i concorrenti non saranno tutti sconosciuti, ecco perché -

(Di domenica 25 marzo 2018) Il Grande Fratello Nip sta pian piano prendendo forma, e anche se non se ne parla mai con notizie ufficiali, le prime indiscrezioniad. Soprattutto per quel che riguarda il cast, infatti pare che sarà un Gf Nip ma non troppo. In che senso? Nonvolti sconosciuti, insomma. Gabriele Parpiglia ha annunciato che ci saranno anche volti gettonati del web, ad esempio. Esclusi cambi di palinsesto dell’ultima ora, la data da segnarsi sul calendario per l’inizio del reality è il 23 aprile. Inevitabile che inizi anche il toto nomi su chi entrerà a far parte del cast della 15esima edizione del reality, che quest’anno sarà targato dalla conduzione di Barbara d’Urso. La prima indiscrezione sui nuoviè stata lanciata dalla pagina Instagram Le Perle e ripresa dal noto e sempre informato sito Isa e Chia. La voce riguarda un’ex fiamma dell’ex gieffino ed ex ...