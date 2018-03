Gf | Chicca a Verissimo | Io e Giovanni siamo in crisi

Chicca e Giovanni crisi - la Rocco dopo le lacrime a Verissimo : “Cuore pieno d’amore” : Chicca e Giovanni crisi , la Rocco torna a parlare dopo il pianto a Verissimo : “Cuore pieno d’amore” Chicca e Giovanni del Grande Fratello stanno vivendo un periodo sentimentale molto difficile e delicato. A confessarlo è stata la stessa Francesca Rocco , ospite ieri a Verissimo . Innanzi a Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime per […] L'articolo Chicca e Giovanni crisi , la Rocco dopo le lacrime a Verissimo : ...

Grande Fratello - Chicca e Giovanni a Verissimo : ‘Siamo in crisi’ : Sono una delle coppie figlie del Grande Fratello . Francesca Rocco e Giovanni Masiero si sono conosciuti nella casa durante la 13esima edizione e da allora non si sono mai lasciati. Il matrimonio nell’aprile 2016 e poi una figlia, Gineva, la loro primogenita nata il 24 maggio del 2017. Vicini nella gioia come nel dolore come durante il lutto che ha colpito Giovanni a ottobre. Ma adesso lei, Chicca , si trova di fronte a Silvia Toffanin nella ...

