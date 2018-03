: RT @michelegiorgio2: #Gaza Dopo un raid aereo israeliano sulla biblioteca della loro università, Mosab e Shady lanciano un appello globale… - willygagliardi1 : RT @michelegiorgio2: #Gaza Dopo un raid aereo israeliano sulla biblioteca della loro università, Mosab e Shady lanciano un appello globale… -

L'aviazione israeliana ha colpito unmilitare dinella Striscia di. E' quanto scrive il Jerusalem Post online e conferma su Twitter l' esercito di. L'attacco è arrivato in risposta al tentativo da parte di quattro palestinesi di penetrare in territorio israeliano per dare fuoco a un'infrastruttura di sicurezza. "-sottolinea il portavoce dell'esercito- è ritenuto responsabile di tutte le aggressioni provenienti dalla Striscia di".(Di domenica 25 marzo 2018)