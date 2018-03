Gare infernali

vanityfair

(Di domenica 25 marzo 2018) @courtesy Inferno Run Questo articolo è tratto dal numero 12 di Vanity Fair in edicola mercoledì 21 marzo 2018 Strisciare nel fango e sotto il filo spinato, arrampicarsi sulle funi, scalare alture con tronchi sulle spalle o catene al collo. Fino a nuotare nell’acqua ghiacciata o saltare un muro di fiamme. Le prove fitness sono sempre più dure e attirano un numero crescente di persone. È il popolo delle corse a ostacoli, chiamate anche OCR, Obstacle Course Race, competizioni che combinano il running a esercizi di forza e destrezza militare. In Italia si è passati dai 34 mila partecipanti nel 2016 agli oltre 41 mila nel 2017. Piacciono anche alle celebrity, soprattutto donne, come Nina Dobrev, Serena Williams, Brooklyn Decker. Chi me lo ha fatto fare? È il pensiero fisso mentre non si riesce a salire su una corda o quando ci si frantuma le unghie cercando di superare un muro più alto di ...