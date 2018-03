Gand-Wevelgen | Sagan brucia Viviani

Sagan brucia Viviani : Gand-Wevelgen è sua : ANSA, - ROMA, 25 MAR - Peter Sagan ha vinto in volata la Gand-Wevelgen, la sua terza affermazione nella classica del nord. Il campione del mondo ha bruciato negli ultimi sotto il traguardo l'azzurro Elia Viviani che subito dopo la beffa ha prima avuto un gesto di stizza e subito dopo scoppiato in un pianto dirotto.