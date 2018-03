Gand-Wevelgem | festa per Bastianelli e Manfredi

Gand-Wevelgem - Sagan strepitoso : E' il terzo centro qui per Sagan, il secondo in maglia di campione del mondo. Niente da fare per Elia Viviani, che da una posizione perfetta si fa chiudere al momento buono. Quando il veronese parte ...

Gand-Wevelgem 2018 : Peter Sagan firma la tripletta davanti a Elia Viviani! : E sono tre! Peter Sagan si è imposto nell’edizione numero 80 della Gand-Wevelgem, storica classica del Nord che si svolge per gran parte nelle Fiandre, dopo i successi del 2013 e del 2016. Tra le corse del pavé è la più adatta per i velocisti, ma non per questo meno impegnativa o spettacolare: lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha regolato allo sprint un gruppetto ristretto, selezionato nell’ultimo passaggio sul Kemmelberg. La fuga di ...

Nuova impresa del loanese Manfredi : vince la Gand-Wevelgem Juniores : Nuova impresa di Samuele Manfredi : il ciclista loanese, 18 anni appena compiuti , il 22 marzo, , ha vinto la Gand Wevelgem Juniores con la maglia della Nazionale italiana giovanile. Solo sette giorni ...

Ciclismo femminile - Gand-Wevelgem 2018 : straordinario successo di Marta Bastianelli - che batte allo sprint Jolien d’Hoore : L’Italia sale sul gradino più alto del podio nella Gand-Wevelgem femminile grazia ad una strepitosa Marta Bastianelli. La 30enne romana, ex campionessa del mondo, conquista la sua prima classica del Women’s WorldTour grazie ad una volata perfetta, in cui è riuscita a battere al fotofinish la favorita numero una della vigilia, la belga Jolien d’Hoore, che si deve quindi accontentare di un altro secondo posto dopo quello dello scorso ...

LIVE Gand-Wevelgem 2018 in DIRETTA : corsa incertissima. Sagan favorito - l’Italia punta su Trentin - Viviani - Moscon e Colbrelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Gand-Wevelgem 2018, imperdibile Classica del Nord che avvicina al Giro delle Fiandre. Nella storica regione del Belgio andrà in scena l’ottantesima edizione di una corsa che è entrata nel cuore di tutti gli appassionati e che è una vera e propria religione a queste latitudini. Lungo i 250km del percorso, caratterizzati da undici muri e tre tratti in sterrato, ci sarà grande spettacolo con Greg ...

Gand – Wevelgem - la presentazione con i corridori e gli orari tv Video : Appena archiviato il GP E3 di Harelbeke [Video] il grande #Ciclismo resta attivissimo al nord con la #Gand Wevelgem di domani, domenica 25 marzo, e poi ancora la Dwars door Vlaanderen di mercoledì prossimo. La Gand Wevelgem era una delle classiche più adatte ai velocisti, ma negli ultimi anni il percorso è stato molto indurito, con l’aggiunta di nuovi tratti di pavè ed anche di strade sterrate. Al via ci saranno tutti i campioni delle corse sul ...

Gand-Wevelgem 2018 oggi (domenica 25 marzo) : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi domenica 25 marzo si corre la Gand-Wevelgem 2018, grande Classica del Nord che avvicina al Giro delle Fiandre. Si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un evento segnato in rosso per chi ama le pietre e i muri di questa zona del Belgio dove i più grandi Campioni si danno battaglia. Si preannuncia uno spettacolo di altissima fattura con grandi big che regaleranno emozioni per conquistare la vittoria: Peter Sagan e ...

Gand-Wevelgem 2018 : le dichiarazioni della vigilia. Greg Van Avermaet : “Soddisfatto delle ultime gare - la condizione è ottima” - Peter Sagan : “Penso che andrà meglio di Harelbeke” : Domani si correrà la l’80ma edizione della Gand-Wevelgem, une delle più importanti classiche del pavé, che si svolge anche in questo caso nella regione belga delle Fiandre. Una corsa durissima che con undici muri e tre tratti di sterrato che regaleranno sicuramente grandissimo spettacolo. I migliori specialisti del mondo saranno tutti alla partenza di Deinze per cercare di imporsi in questa corsa. Andiamo quindi a scoprire le dichiarazioni della ...