FURORE CAPITOLO SECONDO | anticipazioni settima puntata di domenica 1° aprile 2018

FURORE 2 : l’ultimo baluardo melo’ nel prime time di Canale 5. Tante new entry e un recast nel ‘capitolo secondo’ : Elena Russo Non è mai troppo tardi. A quasi quattro anni dalla messa in onda della prima stagione, arriva Furore – Capitolo Secondo. Da stasera ogni domenica, in prima serata, su Canale 5 otto nuovi appuntamenti con la saga in costume, ultimo baluardo della fiction Ares che sembra trovare sempre meno spazio nella programmazione seriale Mediaset decisa a cambiare rotta. Anche questa seconda stagione parte dal quartiere del Budello, la ...