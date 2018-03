Francesco Monte e Paola | la storia è finta? Madre Natura zittisce tutti

“Ma quanto rosichi”. Paola contro l’ex naufraga. La compagna di Francesco Monte ne ha davvero per tutti. Dopo gli scandali un’altra bordata pesantissima contro il programma di Alessia Marcuzzi sempre più malridotto : Poche settimana ancora poi l’Isola dei Famosi vedrà l’epilogo di questa tormentata edizione. In Honduras come in Italia. Sì perché lontano dal mare di cristallo e dannazione dei naufraghi le chiacchiere, in casa nostra, si sprecano. Ennesimo esempio durante la diretta di Domenica Live dove Paola De Benedetto, che felice si gode la sua storia con Francesco Monte, che non le manda a dire. Iniziando col tirare in ballo Rosa Perrotta definita ...

Eva Henger : la verità sulla foto con Francesco Monte a Domenica Live : Francesco Monte e Eva Henger hanno fatto pace? La verità a Domenica Live Niente da fare per Barbara d’Urso: nonostante non volesse oggi a Domenica Live parlare del canna-gate, l’argomento è uscito fuori ben due volte, e durante la seconda occasione Eva Henger ha anche precisato cosa è accaduto con Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show. Tutti ormai sappiamo cosa è accaduto in puntata: come precisato inizialmente dal marito di ...

Domenica Live - Paola Di Benedetto : "Non sono una ragazza facile - tra me e Francesco Monte è amore" : Cecilia Capriotti è stata grande protagonista dell'ultima puntata di Domenica Live. In particolare ha avuto un forte scontro con Paola Di Benedetto, che dopo l'Isola dei Famosi, ora sta vivendo una storia d'amore con Francesco Monte. Cecilia, tuttavia, non è convinta dell'autenticità della relazione. prosegui la letturaDomenica Live, Paola Di Benedetto: "Non sono una ragazza facile, tra me e Francesco Monte è amore" pubblicato su ...

Francesco Monte : l’ex tronista fa una sorpresa a Paola Di Benedetto : Francesco Monte: la sorpresa dell’ex tronista alla nuova fiamma Paola Di Benedetto Che le cose stiano procedendo bene tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto oggi ce lo conferma un ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Filippo Nardi. L’ex gieffino, infatti, ospite di Non succederà più, programma radiofonico in onda su Radio Radio condotto da Giada […] L'articolo Francesco Monte: l’ex tronista fa una sorpresa a Paola ...

Francesco Monte e Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo Show : Parpiglia testimone - la verità : Gabriele Parpiglia: “Francesco Monte e Henger insieme al Costanzo Show? Eva ha detto ‘ci voglio andare anch’io'” La recente ospitata al Maurizio Costanzo Show di Eva Henger e Francesco Monte, con tanto di foto comune che apparentemente aveva fatto presagire a una pace, ha fatto aizzare diverse voci di figure vicine a L’Isola dei Famosi […] L'articolo Francesco Monte e Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo ...

Eva Henger e Francesco Monte hanno fatto pace? : Eva Henger e Francesco Monte hanno fatto pace. Incredibile ma vero, i due protagonisti indiscussi dell'Isola dei Famosi 2018 (anche se hanno lasciato l'Honduras nelle prime puntate) sono riusciti a mettere da parte le ostilità e a mostrarsi abbracciati e sorridenti durante il Maurizio Costanzo Show. Se Alessia Marcuzzi non è riuscita a rendere possibile il loro incontro, ci ha pensato invece il grande Costanzo: proprio come sua moglie, è capace ...

EVA HENGER E Francesco Monte - NESSUNA PACE/ Scoppia la guerra tra Massimiliano Caroletti e Gabriele Parpiglia : NESSUNA PACE tra Eva HENGER e FRANCESCO MONTE: il selfie delle polemiche è stata solo una trovata di Pio e Amedeo al Maurizio Costanzo Show. Il commento al veleno dell'ex tronista.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:10:00 GMT)

La verita` sulla foto di Eva Henger e Francesco Monte. Critiche alla Venier : FUNWEEK.IT - E' andata in onda la puntata del Maurizio Costanzo Show che in tanti attendevano per vedere il confronto tra Eva Henger e Francesco Monte. Invece, tutto è successo tranne che la ...

“Un dolore grande”. Il dramma di Francesco Monte. L’ex tronista ha deciso di parlare apertamente di quel che gli è capitato prima dell’Isola dei Famosi. Una storia tragica che forse non tutti conoscono. E non ha nulla a che fare con Chechu : Ha accettato di andare ospite al Maurizio Costanzo show perché gli avevano detto che nessuno avrebbe parlato del canna-gate. E così è stato. Ospite del leggendario salotto di Costanzo c’era anche Eva Henger con la quale Francesco Monte si è scattato un selfie, selfie che ha fatto scatenare le chiacchiere. Inutilmente. Perché quel selfie era stato richiesto ai due ex naufraghi da Pio e Amedeo per la loro trasmissione Emigratis. Pio e Amedeo, ...

L'Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto : "Francesco Monte? Nessuna convivenza" : Paola Di Benedetto, ospite di Ultime dall’Isola, la rubrica condotta da Emanuela Gentilin su Mediaset Extra, ha rivelato che, in questi giorni, ha deciso di lasciare definitivamente la sua città natale, Vicenza, per trasferirsi definitivamente a Milano. Al momento, però, l'ex Madre Natura di Ciao Darwin non ha alcuna intenzione di affrontare una convivenza con Francesco Monte, con cui, però, sta gettando le basi per una conoscenza più ...

Eva Henger e Francesco Monte - nessuna pace/ Al Maurizio Costanzo Show solo una trovata di Pio e Amedeo : nessuna pace tra Eva Henger e Francesco Monte: il selfie delle polemiche è stata solo una trovata di Pio e Amedeo al Maurizio Costanzo Show. Il commento al veleno dell'ex tronista.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:47:00 GMT)

EVA HENGER A STRISCIA LA NOTIZIA/ "Nessuna pace con Francesco Monte - Maurizio Costanzo ha preferito...." : Eva HENGER a STRISCIA la NOTIZIA: la sua verità sul selfie che la vede insieme a Francesco Monte. Tra i due nessuna pace fatta ma solo una trovata di Pio e Amedeo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Francesco Monte - FACCIA A FACCIA CON EVA HENGER/ "Ma non si parlerà di "canna-gate" (Maurizio Costanzo Show) : FRANCESCO MONTE si prepara al FACCIA a FACCIA con la sua accusatrice Eva HENGER: dopo la querelle sul "canna-gate", al Maurizio Costanzo Show arriverà la pace?(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 21:23:00 GMT)

Eva Henger a Striscia la Notizia/ "Con Francesco Monte nessuna pace - solo una trovata di Pio e Amedeo" : Eva Henger a Striscia la Notizia: la sua verità sul selfie che la vede insieme a Francesco Monte. Tra i due nessuna pace fatta ma solo una trovata di Pio e Amedeo.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 20:32:00 GMT)