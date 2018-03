Fq Millenium – Calcio femminile | le campionesse che non possono diventare professioniste

ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 marzo 2018) “Sono più forte di mio fratello in campo, non ha di che prendermi in giro”. Martina ha 12 anni e gioca nella Primavera del Ravenna woman, squadra di serie A. Ha appena saputo che si allenerà in prima squadra e le brillano gli occhi. Ma per le ragazzine scegliere ilcome sport del cuore resta difficile. E lo ancora di più sognare di. Semplicemente perché, in Italia, ilprofessionistico non esiste. “Lerisultano giuridicamente dilettanti. I contratti sono semplici scritture private e gli stipendi vengono chiamati rimborsi spese“, racconta a Fq MillenniuM Luisa Rizzitelli, presidente dell’Associazione nazionale atlete. Il mensile diretto da Peter Gomez, in edicola con un numero interamente firmato da donne, ha incontrato le giocatrici del Ravenna Woman per raccontare da un lato il talento e ...