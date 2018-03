Forza Italia più debole nonostante la Casellati Pd fuori dai giochi

Silvio Berlusconi e il retroscena : 'Anna Maria Bernini era la mia candidata' - la furia di Forza Italia : 'In fondo è sempre stata la mia candidata'. Sarebbe stata questa frase uscita dalla bocca di Silvio Berlusconi a far uscire dai gangheri Paolo Romani e Renato Brunetta . A Palazzo Grazioli si sta ...

Renato Brunetta - l'ora della rivolta : come lo hanno umiliato dentro Forza Italia : Al di là dei retroscena più o meno colorati, a uscire sconfitto dal weekend di fuoco di Forza Italia è Renato Brunetta . Il capogruppo azzurro alla Camera ha cercato di frenare l'asse tra Matteo ...

Forza Italia - la zampata di Niccolò Ghedini nel silenzio generale : la Casellati è sua grande amica : Messo sotto accusa dal suo stesso partito. Eppure, Niccolò Ghedini , ha rifilato la zampata anche nel giorno più duro di Forza Italia . L'avvocato di fiducia di Silvio Berlusconi e coordinatore in ...

Silvio Berlusconi - il retroscena proibito : 'Caro presidente - vaff***' - chi lo insulta in faccia dentro Forza Italia : Mattinata ad altissima tensione a Palazzo Grazioli. Tra i mille retroscena sul vertice tra Silvio Berlusconi e Forza Italia , il più succoso , e violento, è quello del Fatto quotidiano , che senza ...

Di Maio e Salvini hanno un patto per far fuori Berlusconi e governare con Forza Italia? : 'Il mio consiglio è che Berlusconi lasci la vita politica'. Questa frase, che sarebbe sfuggita a Di Maio secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica è quella che traccerebbe la strada per il nuovo esecutivo: un accordo Lega-M5s che ...

Di Maio e Salvini hanno un patto per far fuori Berlusconi e governare con Forza Italia? : “Il mio consiglio è che Berlusconi lasci la vita politica”. Questa frase, che sarebbe sfuggita a Di Maio secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica è quella che traccerebbe la strada per il nuovo esecutivo: un accordo Lega-M5s che avrebbe il via libera solo se il leader di Forza Italia si dica disposto a lasciare il partito ad un reggente. Un’ipotesi che per il quotidiano diretto da Mario ...

E così Matteo Salvini mise al muro Forza Italia Video : L'errore a monte è quello di credere che #Forza Italia possa sopravvivere al suo fondatore e leader, politicamente parlando. Stiamo parlando di un partito fondato nel 1994 con l'unico scopo di condurre #Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi. Ventiquattro anni dopo, il cavaliere era consapevole che quella del 4 marzo 2018 sarebbe stata la sua ultima occasione per tornare al governo, ma su di lui pendeva la spada di Damocle di un pronunciamento della ...

Come ha reagito Forza Italia all'alleanza - per ora istituzionale - di Lega e M5s : Considerata anche 'la delicata fase politica', recita il documento. 'Voglio rassicurare i malpancisti, non ho intenzione di fare per 5 anni un mestiere così difficile', la risposta di Renato Brunetta ...

E così Matteo Salvini mise al muro Forza Italia : Inutile dire che sarebbe la morte politica di Forza Italia. Quanto accaduto non è stato proprio digerito, in primo luogo da Paolo Romani. " Salvini ha fatto le nostre veci e noi lo abbiamo permesso, ...

CAOS CENTRODESTRA/ Così Salvini ha usato Di Maio per prendersi Forza Italia : Per la prima volta da 24 anni, Berlusconi ha subìto le mosse di un alleato. La coalizione però rimane, e può aiutare Salvini ad andare a palazzo Chigi. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:02:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Berlusconi mettono in crisi il tandem Di Maio-Travaglio, di A. FannaSalvini vs BERLUSCONI/ Ecco le talpe (forziste) che hanno "venduto" la Bernini, di M. Maldo

Forza Italia - malumori dopo le elezioni dei presidenti delle camere. Tensione sui capigruppo : Sciolto il nodo delle presidenze delle Camere con il ticket Fico-Casellati, si apre la partita dei capigruppo per Forza Italia. Come riporta l'agenzia di stampa AdnKronos, il d-day è martedì prossimo, quando è prevista l'elezione dei presidenti dei gruppi di tutte le forze politiche. Fino ad allora si scatenerà il toto nomine, che vede in pole position una 'soluzione in rosa', gradita a Silvio Berlusconi, con il ...

Nunzia De Girolamo - il commento velenosissimo sulla Casellati : 'Finalmente anche in Forza Italia...' : 'Finalmente anche in Forza Italia vince la competenza ed il merito '. Se è un'esultanza, quella di Nunzia De Girolamo ha un retrogusto velenoso e amarissimo. L'esponente azzurra, rimasta fuori dalle ...

Fico - M5S - eletto presidente della Camera. Casellati - Forza Italia - al Senato : Roberto Fico , Movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati , Forza Italia, sono stati eletti presidenti di Camera e Senato. Si è risolta nella notte l'impasse sugli accordi tra i ...

Dal Csm alla guida del Senato Ecco chi è la Alberti Casellati Avvocato in Forza Italia fin dal '94 : Maria Elisabetta Alberti Casellati, la prima donna alla presidenza del Senato, è nata a Rovigo il 12 agosto del 1946 ed è stata fino a pochi giorni fa componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Laureata in giurisprudenza... Segui su affarItaliani.it