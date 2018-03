: Festa Ferrari in Australia, trionfa Vettel! Hamilton battuto. Raikkonen 3° - Gazzetta_it : Festa Ferrari in Australia, trionfa Vettel! Hamilton battuto. Raikkonen 3° - Gazzetta_it : VIDEO #AusGP #Hamilton-#Vettel battute e scintille in conferenza - Corriere : Gp d’Australia: vince Vettel Straordinaria FERRARI -

Sebastian(Ferrari) si aggiudica il Gp di,gara di apertura del Mondiale.Il tedesco precede il britannico Lewis Hamilton (Mercedes).Kimi Raikkonen, splendido terzo, completa il successo della casa di Maranello.Quarto Ricciardo, poi Alonso e Verstappen. Hamilton, partito in pole, va subito al comando.Al 20° giro l'iridato torna ai box per il cambio gomme.passa in testa che mantiene anche dopo il suo pit stop.Lotta entusiasmante, a suon di giri record,tra i due rivali.Finale da brividi e successo numero 48 per(Di domenica 25 marzo 2018)