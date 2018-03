Formula 1 GP Australia 2018 | delirio Ferrari | trionfo di Vettel!

Formula 1 - GP d'Australia 2018 : orari e come vedere il gran premio in replica : Tutti gli utenti possono seguire il GP attraverso il lap tracker, che riproduce l'andamento in pista, possono seguire la cronaca di Carlo Vanzini, voce ufficiale di Sky per la stagione di Formula 1 e ...

Formula 1 - Il GP d'Australia visto da Michela Cerruti - VIDEO : Inizio di campionato in rosso. La prima gara di F.1 della stagione, in Australia, ha visto entrambe le Ferrari sul podio. Sebastian Vettel, anche grazie a una provvidenziale virtual safety car, è riuscito a superare Lewis Hamilton, partito in pole e giunto secondo, mentre l'altro ferrarista, Kimi Raikkonen, è arrivato terzo. Che cosa ci dice questa gara. La Ferrari molto competitiva, Hamilton e la Mercedes con un grande ritmo, le Red Bull ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - le pagelle : Si apre nel segno della Ferrari il Mondiale di Formula 1. Sebastian Vettel trionfa al Gp d'Australia 2018, beffando grazie a un ottima strategia di gara, il rivale e campione in carica Lewis Hamilton. ...

Formula 1 GP d'Australia 2018 - le pagelle di Vanzini : VETTEL 10 per come ha gestito il regime di VSC tagliando il più possibile le traiettorie per percorrere meno strada e quando ha spinto nella curva di rientro in pit lane. La VSC è arrivata nel momento ...

Formula 1 2018 - interviste Ferrari GP d'Australia. Arrivabene : 'C'è chi parla e chi fa i fatti' : Maurizio Arrivabene si gode la doppietta Ferrari nel primo GP della stagione, corso sul circuito di Melbourne : primo Vettel e terzo Raikkonen, l'uomo della pole e campione del mondo uscente Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del secondo posto. "C'è chi parla e c'è chi fa i fatti. La gara è la domenica, i punti si fanno la domenica e noi li abbiamo fatti", sottolinea il ...

Formula 1. La Ferrari vince con Vettel in Australia : Formula 1 – Va alla Ferrari il primo round del mondiale 2018 di Formula 1 sulla pista Australiana di Melbourne. A sorridere contrariamente al sabato... L'articolo Formula 1. La Ferrari vince con Vettel in Australia proviene da Roma Daily News.

Replica Formula 1 - orari gara GP Australia : come e dove vederla in chiaro su TV8 e in streaming : Dopo la messa in onda in diretta tv su Sky Sport F1 HD per i soli abbonati e in streaming live su Sky Go, sulla medesima pay-tv sarà possibile seguire la gara anche in Replica alle 10, alle 14 e poi ...

Formula 1 Gp d'Australia 2018 - pronti via : Ferrari prima e terza : Sebastian Vettel ha vinto con la Ferrari il GP d'Australia, prima prova del mondiale di Formula 1 2018. In seconda posizione la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton; terzo l'altro Ferrarista, Kimi Raikkonen. Fuori dal podio la Red Bull di Daniel Ricciardo, che era riuscito a rimontare dall'ottava posizione. Delude invece il compagno ...

Formula 1 - Vettel davanti ad Hamilton in Australia. Terzo Raikkonen : due Ferrari sul podio per la prima volta dal 2004 : Sebastian Vettel vince il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione davanti a Lewis Hamilton. E la giornata si trasforma in un trionfo della Ferrari grazie al Terzo posto di Kimi Raikkonen: era dal 2004 che due Rosse non salivano contemporaneamente sul podio. Il pilota austriaco ha sfruttato la virutal safety car per superare il campione del mondo, che partiva in pole position, e da quel momento per metà gara ha combattuto testa a testa ...

Formula 1 : Vettel vince il Gp d'Australia - Hamilton secondo - : Sul circuito di Melbourne, nella prima prova del Mondiale 2018, trionfa la Ferrari del pilota tedesco che si piazza davanti al campione del mondo in carica. Terzo posto per l'altra SF71H, condotta da Kimi Raikkonen

Formula 1 : GP Australia - trionfa Vettel! Ferrari e Mercedes sono già in fuga : Sebastian Vettel su Ferrari ha vinto il Gran Premio d'Australia sul circuito di Melbourne, prima prova del campionato del Mondo 2018 di Formula Uno. Il pilota tedesco, sul traguardo finale, ha preceduto l'inglese Lewis Hamilton; terza l'altra Ferrari, quella di Kimi Raikkonen. HAMILTON VOLA SUBITO - Pronti via e tutto ...

Formula 1 : l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Australia : Com'è andata la prima gara del Mondiale 2018, corsa questa mattina a Melbourne The post Formula 1: l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Australia appeared first on Il Post.

Diretta Formula 1 Gp Australia 2018/ Gara live : Vettel vince! Hamilton fatica - Raikkonen sul podio : Diretta Formula 1 F1 Gara Gp Australia 2018 Melbourne live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio. La Ferrari sfida le Mercedes (oggi 25 marzo)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:38:00 GMT)

Formula 1 - : Vettel trionfa in Australia : 8.44 Sebastian Vettel (Ferrari) si aggiudica il Gp di Australia,gara di apertura del Mondiale.Il tedesco precede il britannico Lewis Hamilton (Mercedes).Kimi Raikkonen, splendido terzo, completa il successo della casa di Maranello.Quarto Ricciardo, poi Alonso e Verstappen. Hamilton, partito in pole, va subito al comando.Al 20° giro l'iridato torna ai box per il cambio gomme.Vettel passa in testa che mantiene anche dopo il suo pit stop.Lotta ...