Fondi clan Mubarak | restituiti 32 milioni all' Egitto

Dreamer - l’offerta di Trump : ‘Cittadinanza per 1 - 8 milioni di giovani clandestini in cambio dei Fondi per il muro col Messico’ : Apre alla cittadinanza per 1,8 milioni di giovani illegali ma chiede in cambio fondi per il muro al confine con il Messico e per potenziare la sicurezza delle frontiere in generale, oltre ad una stretta anche sugli ingressi regolari. E’ l’offerta che Donald Trump farà ai democratici per risolvere il nodo dei Dreamer. Lo staff del presidente l’ha formulata in un piano che verrà presentato al Senato lunedì e su cui fonti della ...