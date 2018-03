Finanza : Nn Ip - per debito corporate emergente evoluzione promettente (2) : (AdnKronos) – Il rating medio del debito delle imprese emergenti è investment grade e il benchmark, l’indice Cembi Diversified, fornisce una gamma diversificata di imprese di alta qualità. I rischi macroeconomici si sono ridotti nei mercati emergenti, in un contesto macro di ripresa. “La situazione – afferma NN IP Partners – è quella ideale, con la crescita globale che accelera, i prezzi delle materie prime che ...

Finanza : Nn Ip - per debito corporate emergente evoluzione promettente : Roma, 25 mar. (AdnKronos) – L’universo delle obbligazioni societarie dei mercati emergenti è cresciuto dalla condizione di 10 anni fa, quando era virtualmente inesistente, a un’asset class diversificata e autonoma, che offre opportunità con un rapporto rischio/rendimento interessante per i gestori attivi. E’ quanto emerge dall’analisi di Nn Investment Partners. L’asset class è ora pari a 969 miliardi di ...

Finanza/ Mosse di Trump - Fed e incertezza politica : cocktail amaro per Piazza Affari? : Rialzo dei tassi, dazi, caso Facebook: dagli Usa arrivano scossoni. E anche in Europa i listini frenano. Il consiglio è: meglio stare alla finestra.

Falso dietologo smascherato e denunciato dalla Guardia di Finanza - operava nel centro di Pescara : Pescara - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, hanno denunciato un soggetto, T.M. un cinquantanovenne della provincia di Chieti, per esercizio abusivo della professione medica, in particolare di dietologo nutrizionista, e sequestrato lo studio ove operava. Il sedicente professionista, privo di titolo abilitante, riceveva i suoi clienti in uno studio, nel centro di Pescara. Tanti gli ignari pazienti, alcuni dei ...

Finanza verde - banche francesi e italiane insieme per un'accelerazione della Finanza sostenibile : ... e in particolare il GSF, sono alcune delle iniziative combinate che consentiranno di avviare un reale riorientamento dei flussi di capitale verso un'economia più sostenibile e inclusiva, consentendo ...

Scoperto e denunciato dalla Finanza - meccanico/carrozziere abusivo : Pescara - Nell'ambito di un servizio volto alla ricerca degli evasori fiscali e degli esercenti di attività abusive, i Finanzieri della Tenenza di Popoli hanno Scoperto, nelle vicinanze di Alanno, un meccanico/carrozziere, operante in maniera totalmente abusiva senza alcuna autorizzazione amministrativa in una officina ove, completamente attrezzata di tutti gli accessori (ponti sollevatori, compressori, smontagomme, computer per ...

Al via in Confindustria Cuneo un corso sulla Finanza alternativa per la crescita delle Pmi : Lunedì 19 marzo alle ore 15, nella sala Michele Ferrero in Confindustria Cuneo , corso Dante, 51, , è in programma il primo di tre incontri , gli altri due appuntamenti sono in calendario il 19 aprile ...

La Banda musicale della Finanza suona a Ravenna per le vittime delle mafie : In occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, Emilia Romagna Concerti a Ravenna propone due iniziative. Mercoledì 21 marzo alle 18 alla sala ...

Finanza E POLITICA/ Il consiglio del Papa per sbloccare l'impasse del dopo voto : Il discorso di Papa Francesco a Cesena fornisce delle utili indicazioni anche per la situazione POLITICA dopo l'affermazione di Lega e M5S.

Inchiesta su Raiola : la Finanza nella sede del Milan per i contratti di Donnarumma - Balotelli e Niang : ... Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli - da soli hanno un valore di mercato pari a 160 milioni - è tra i più ricchi intermediari sportivi del mondo. Secondo Forbes, è il quarto in assoluto ...

La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia - indagato per peculato : La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 150mila euro ad Antonio Ingroia, ex pubblico ministero di Palermo, nell’ambito di un’inchiesta per peculato. L’accusa si riferisce a quando Ingroia era amministratore unico di Sicilia e-servizi, società a capitale pubblico che gestisce The post La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 150mila euro ad Antonio Ingroia, indagato per peculato appeared first on Il Post.