Fico torna a Napoli tra selfie e applausi | «Commosso dall' affetto della gente»

M5S - prima assemblea dei deputati : Roberto Fico torna in pole : Nuovo giro di consultazioni per il M5S che ha appena terminato la prima assemblea con i 225 nuovi deputati. Il primo partito che incontreranno i capigruppo Danilo Toninelli e Giulia Grillo è Forza ...

Torna TIM Ten Go con 30 GB di trafFico e chiamate illimitate - attivabile dai nuovi clienti : Se siete nuovi clienti di TIM, da oggi 28 febbraio e fino a data da destinarsi avete la possibilità di attivare una delle offerte più interessanti mai proposte da TIM. Si tratta di TIM Ten Go +20, più volte ripresa dall'operatore blu, e dedicata, come detto in apertura, ad alcuni clienti che vogliono attivare una nuova SIM. L'articolo Torna TIM Ten Go con 30 GB di traffico e chiamate illimitate, attivabile dai nuovi clienti è stato pubblicato ...

Roma - Nainggolan fatica a tornare Ninja : belga in difFicoltà anche come trequartista : 'Con me Nainggolan dietro la punta non ci gioca, ci arriverà nello sviluppo di una manovra'. Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro il Sassuolo dello scorso 30 dicembre, aveva ...

Roma : il 25 febbraio blocco totale del trafFico - torna la domenica ecologica : A Roma il 25 febbraio torna il divieto totale della circolazione per la domenica ecologica, il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella Fascia Verde, nelle fasce ...

Torna TIM Ten Go con 30 GB di trafFico e chiamate illimitate - attivabile fino al 27 febbraio : Torna l'offerta TIM Ten Go, attivabile da domani 16 febbraio e fino al 27 febbraio, che consente di avere 30 GB di Internet e chiamate illimitate a 10 euro al mese. scoprite come fare per attivarla. L'articolo Torna TIM Ten Go con 30 GB di traffico e chiamate illimitate, attivabile fino al 27 febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Veicoli pesanti in autostrada : torna a crescere il trafFico" : Una ripresa che, secondo il Crca, rappresenta un segnale positivo per l'economia del nostro Paese ma che deve essere sostenuta dall'intero sistema di società coinvolte nel settore dei trasporti ...

Il Villaggio Leumann torna ad essere set cinematograFico per Antonio Albanese : Il Villaggio Leumann di Collegno torna a far da set alle scene di un film. Questa volta, attore e regista è il comico Antonio Albanese, che ieri, mercoledì 31, ha passato la giornata tra le casette ...

Torna il premio Avezzano - comitato scientiFico con l'onorevole Del Turco - l'artista Di Fabio e il prof Di Renzo : I componenti sono: Alberto Di Fabio, artista che vive e lavora tra Roma e New York, Alberto Cicerone, architetto, unico artista al mondo con tre opere di arte sacra nella Cappella Sistina, Ilio ...