Fico presidente della Camera | brindisi notturno con Grillo all' hotel Forum

Roberto Fico - chi è Yvonne : la compagna fotografa del presidente della Camera : ...primo spazio interamente dedicato alla fotografia concepito come un luogo d'incontro in cui nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti big della macchina fotografica provenienti da tutto il mondo,...

Roberto Fico (M5S) è il nuovo presidente della Camera - Casellati (Fi) al Senato : Il Senato e la Camera hanno i loro nuovi presidenti, rispettivamente Elisabetta Casellati di Fi e Roberto Fico del M5s, eletti con un accordo che ha coinvolto tutto il centrodestra e i pentastellati. Una intesa raggiunta al mattino, ultimo colpo di scena dopo quelli delle precedenti 12 ore. L’intesa per le presidenze, hanno detto i protagonisti, no...

Parlamento : Violi (M5s) - Fico presidente di tutti - sarà alleato cittadini : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Roberto Fico sarà “un presidente della Camera che sarà garanzia di tutti , ma soprattutto alleato dei cittadini italiani”. Lo assicura Dario Violi , consigliere regionale del M5s Lombardia, che sulla sua pagina Facebook scrive: “Con lui potremo finalmente ridare alle istituzioni la credibilità e la vicinanza agli elettori che servono per poter far progredire il Paese”. “Il Movimento ...

Sì allo ius soli e adozioni gay. Fico - il grillino comunista presidente della Camera : Per quanto rigurda la sua carriera politica, Fico a 18 anni ha votato per Bassolino e poi per Rifondazione comunista . Tanto è l'amore partenopeo che nel 2010 si candida a governatore della Campania ...